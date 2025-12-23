Una scritta “PAX” nei campi di San Piero a Grado: un messaggio di pace visibile dal cielo

Written by admin• 3:00 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari è stata trasformata in una grande scritta verde dal forte valore simbolico. La parola latina PAX, lunga circa 180 metri e visibile anche dagli aeromobili in atterraggio all’aeroporto “Galileo Galilei”, campeggia nel paesaggio come messaggio universale di pace e armonia.

L’intervento è stato progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del CeRTES – Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, che ha adottato un approccio non invasivo e pienamente sostenibile. La scritta è stata ottenuta esclusivamente attraverso il taglio differenziato dell’erba, senza modifiche strutturali del terreno.

Dal punto di vista tecnico sono stati utilizzati robot tagliaerba elettrici con navigazione satellitare, programmati per operare a due diverse altezze di taglio. Questo ha consentito di creare un contrasto cromatico naturale e duraturo, rendendo la scritta leggibile sia da terra che dall’alto.

«La scelta della parola PAX ha un forte valore comunicativo – spiegano dal CeRTES – ed è capace di trasmettere un messaggio immediato attraverso il linguaggio del paesaggio». L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto delle potenzialità offerte dall’automazione applicata alla gestione dei tappeti erbosi, coniugando precisione tecnologica, basso impatto ambientale e comunicazione visiva.

Il progetto è stato coordinato da Marco Volterrani con il gruppo di ricerca del CeRTES e realizzato grazie alla collaborazione dell’azienda Bindi Pratopronto Nord, che ha messo a disposizione l’area sperimentale.

default

Last modified: Dicembre 23, 2025