Trasporto pubblico: dal 7 gennaio 2026 modifiche alle linee bus 80, 110 e 130

PISA- Autolinee Toscane informa che, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Pisa, dal 7 gennaio 2026 entreranno in vigore alcune modifiche al servizio delle linee bus 80, 110 e 130. Gli interventi sono pensati per migliorare i collegamenti scolastici e rispondere in modo più efficace alle esigenze degli studenti.
Linea 80 (Pisa – Migliarino – Vecchiano – Filettole)
Una delle due corse scolastiche delle 13:15 dalla Sesta Porta anticiperà la partenza:
- Flamini 2: ore 13:05
- Betti 1: ore 13:06
Il percorso seguirà via Garibaldi, Ponte della Vittoria, via Benedetto Croce e via Crispi, proseguendo poi verso Filettole senza passare dalla Sesta Porta. Resterà comunque attiva una corsa alle 13:15 dalla Sesta Porta per Filettole.
Linea 110
La corsa delle 12:10 sarà posticipata alle 12:20 e seguirà il tracciato via Bonanni, via Contessa Matilde, via Battelli e via Garibaldi, quindi regolarmente verso Asciano e Agnano.
Linea 130
Con l’attivazione della nuova fermata in via 2 Agosto 1980, saranno modificate alcune corse scolastiche:
- Lugnano – Pisa ore 7:00
- Pisa – Vicopisano ore 7:08
- Vicopisano Scuole – Pisa ore 13:18 e 14:18
- Pisa – Buti (via Lugnano) ore 13:25
Autolinee Toscane invita l’utenza a consultare gli aggiornamenti su orari e percorsi prima dell’avvio delle modifiche.Last modified: Dicembre 23, 2025