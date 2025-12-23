Trasporto pubblico: dal 7 gennaio 2026 modifiche alle linee bus 80, 110 e 130

Written by admin• 3:04 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Attualità, Vecchiano, Vicopisano

PISA- Autolinee Toscane informa che, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Pisa, dal 7 gennaio 2026 entreranno in vigore alcune modifiche al servizio delle linee bus 80, 110 e 130. Gli interventi sono pensati per migliorare i collegamenti scolastici e rispondere in modo più efficace alle esigenze degli studenti.

Linea 80 (Pisa – Migliarino – Vecchiano – Filettole)

Una delle due corse scolastiche delle 13:15 dalla Sesta Porta anticiperà la partenza:

Flamini 2: ore 13:05

Betti 1: ore 13:06

Il percorso seguirà via Garibaldi, Ponte della Vittoria, via Benedetto Croce e via Crispi, proseguendo poi verso Filettole senza passare dalla Sesta Porta. Resterà comunque attiva una corsa alle 13:15 dalla Sesta Porta per Filettole.

Linea 110

La corsa delle 12:10 sarà posticipata alle 12:20 e seguirà il tracciato via Bonanni, via Contessa Matilde, via Battelli e via Garibaldi, quindi regolarmente verso Asciano e Agnano.

Linea 130

Con l’attivazione della nuova fermata in via 2 Agosto 1980, saranno modificate alcune corse scolastiche:

Lugnano – Pisa ore 7:00

Pisa – Vicopisano ore 7:08

Vicopisano Scuole – Pisa ore 13:18 e 14:18

Pisa – Buti (via Lugnano) ore 13:25

Autolinee Toscane invita l’utenza a consultare gli aggiornamenti su orari e percorsi prima dell’avvio delle modifiche.

Last modified: Dicembre 23, 2025