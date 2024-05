Una risonanza magnetica dotata di intelligenza artificiale alla Casa di Cura di San Rossore

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Quasi a farlo apposta, mentre a Pisa si svolgeva la quarta edizione del Festival della Robotica, il cui filo conduttore è stato “In sintonIA con il futuro“, ovvero su ciò che rappresenta uno dei temi di più stringente attualità, il connubio fra Intelligenza Artificiale ed i Sistemi Robotici, ecco che miglior esempio pratico non poteva che essere l’avvenuta installazione presso la Casa di Cura Privata San Rossore di MAGNETOM Sola 1.5T, top di gamma e ultima generazione di risonanza magnetica (RM) dotata di Intelligenza Artificiale, rappresentando la stessa un traguardo importante nel panorama sanitario regionale e nazionale in quanto questa innovativa e avveniristica stazione biomedica è, infatti, l’unica presente in Toscana e tra le poche in Italia, le cui funzioni sono state illustrate agli Orfani di Informazione la mattina di giovedì 30 maggio 2024 alla presenza altresì dell’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno.

di Giovanni Manenti

L’utilizzo dell’AI in campo medico, qui in particolare in quello diagnostico, presenta considerevoli e significativi vantaggi per il paziente e per il medico, in quanto il paziente che si sottopone a questo tipo di RM vede dimezzare i tempi di permanenza nella macchina, entra in uno spazio più ampio e non è sottoposto al rumore tipico della RM tradizionale, anzi, può addirittura ascoltare la musica durante l’esame, una circostanza che rende l’effettuazione dell’esame, che è quasi sempre accompagnato da una sensazione di ansia e disagio nel paziente, molto più rilassante, confortevole e veloce.

Da un punto di vista medico, viceversa, la nuova apparecchiatura consente di eseguire gli esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici: neurologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, ortopedia, senologia, gastroenterologia, urologia, etc., oltre ad eseguire tutti gli esami per ogni settore del corpo umano, dai più tradizionali, quali quelli articolari e neurologici, a quelli decisamente più complessi e laboriosi riguardanti il cuore, il seno, gli organi dell’addome superiore e inferiore tra cui prostata e vescica ed apparato circolatorio.

Un’importante passo avanti, pertanto, nell’offerta che la Casa di Cura Privata San Rossore mette a disposizione dei pazienti, come osserva il Dr. Roberto Di Mitri, sottolineando: “La Casa di Cura San Rossore ha sempre fatto degli importanti investimenti tecnologici, in quanto oggi la Medicina deve andare al passo con le innovazioni esistenti in tale settore, ragion per cui l’Intelligenza Artificiale rappresenta uno strumento che, se ben utilizzato, può potenziare la standardizzazione delle risposte, oltre a far risparmiare tempi di attesa nell’esecuzione degli esami, essendo diventata pertanto indispensabile nella routine quotidiana“.

Più nello specifico, la parola passa al Dr. Giovanni Gravina, il quale precisa: “Si tratta di una risonanza magnetica, quindi uno strumento già ampiamente conosciuto ed applicato nella Clinica, che però si avvale del supporto di un’Intelligenza Artificiale, così da costituire una connessione fra le competenze dell’operatore attraverso le immagini ricavate dalla macchina ed il plus di informazioni che possono arrivare dall’Intelligenza Artificiale e dalla Robotica. Ciò non vuol certo dire“, conclude il Dr. Gravina, “che la diagnosi sia demandata all’Intelligenza Artificiale, semplicemente la stessa permette di avere acquisizione e selezioni di immagini migliori, fornendo all’operatore informazioni molto più precise e dettagliate, nonché integrate con altre immagini che sono state già acquisite e che fanno parte dell’archivio dell’apparecchio, così da rendere molto più precisa la diagnosi e molto più sicuro il risultato dell’esame per il paziente, la cui logica conseguenza è quella di poter applicare la più corretta terapia, consapevoli come in Medicina in alcuni casi vi sia un margine di indeterminatezza che questo strumento riduce in maniera quanto mai significativa“.

Uno degli ambienti di massima applicazione della Risonanza Magnetica è la senologia, in merito alla quale così si esprime la Dr.ssa Anna Cilotti, rilevando: “Per quanto attiene al mio settore la Risonanza con intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio alcuno un’implementazione clinica notevole riducendo da una parte il tempo di esame e di disagio della paziente legato alla claustrofobia ed alla posizione obbligata e dall’altra determinando un incremento nella possibilità di identificare eventuali lesioni così come delle relative caratteristiche, oltre a consentire la possibilità di eseguire una mappatura della densità radiologica che permette la stratificazione del rischio, aspetto quanto mai importante al fine di creare dei protocolli diagnostici personalizzati per le singole pazienti“.

Un plauso a tale importante innovazione giunge anche dall’assessore alle Politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno, la quale evidenzia: “L’avvenuta installazione di questa nuova strumentazione presso la Casa di Cura San Rossore rappresenta un importante passo avanti per detta struttura – conosciuta come un’eccellenza non solo per la nostra città, ma anche a livello nazionale ed internazionale – a testimonianza di quale sia l’attenzione posta verso le nuove tecnologie di alta qualità e specializzazione che divengono importanti non solo per la diagnosi, la prevenzione e la cura della malattia, ma anche per migliorare la qualità della vita del paziente ed, in alcuni casi, alleviarne anche le sofferenze“.

