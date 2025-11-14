Una pizza gentile: Roba da Matti aderisce al progetto Costruiamo Gentilezza

Written by admin• 9:09 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- La Pizzeria Roba da Matti entra ufficialmente nel circuito nazionale delle “Pizzerie della Gentilezza”, iniziativa promossa dal progetto Costruiamo Gentilezza. Il traguardo è stato celebrato con una cerimonia dedicata e con una speciale serata di giropizza intitolata “La Regina di Cuori”.

L’adesione alla rete conferma l’impegno della Pizzeria Roba da Matti non solo nella qualità delle proprie proposte gastronomiche, ma anche nella promozione di valori fondamentali come accoglienza, inclusione e rispetto. Il progetto Costruiamo Gentilezza punta infatti a diffondere gesti e pratiche gentili, trasformando attività e luoghi del territorio in veri e propri presìdi di benessere sociale.

Durante la serata – arricchita dalle specialità preparate per l’occasione – il momento più significativo è stato la consegna del Quadro Gentile, che ha sancito l’ingresso ufficiale della pizzeria nel circuito. A consegnare il simbolo della gentilezza è stata Germana delle Canne, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza.

Gestita da L’ALBA Associazione APS, attiva nella riabilitazione psico-sociale, la Pizzeria Roba da Matti partecipa anche alle iniziative di venerdì 14 novembre promosse in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. A Pisa, la ricorrenza sarà celebrata con un ricco programma coordinato da Università, Comune e Provincia: dall’inaugurazione di una panchina viola, alla Lectio Magistralis del professor Ciro Conversano presso La Sapienza, a cura del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, fino a momenti di incontro e riflessione con le scuole del territorio.

Last modified: Novembre 14, 2025