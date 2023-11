Come trasformare una passione in un’attività

Scritto da kety• 5:14 pm• Pisa, Attualità, Redazionale aziende, Tutti

PISA – Una storia da raccontare quella di Rosario Langella Titolare di STUDIO R

che ha trasformato la sua passione in lavoro.

Specializzato nello Stott Pilates, un nuovo modo di intendere il Pilates secondo i principi della biomeccanica contemporanea, utilizzando tecniche classiche e moderne.

Terrà lezioni, sia online che in presenza, strutturate per offrire sia sessioni individuali che di gruppo.Lavora a corpo libero e con attrezzi di repertorio, consentendo così ai suoi clienti di raggiungere una grande varietà di obiettivi.

Rosario è un operatore “olistico” che cosa significa? È la definizione più appropriata per definire un approccio globale alla salute. La visione olistica attribuisce grande importanza al relax, poiché il corpo è in grado di rigenerarsi completamente soltanto in stato di tranquillità, per questo allo studio potrete trovare una grande varietà di massaggi. È fiero ed orgoglioso del suo studio e per festeggiare con tutti voi ha organizzato un inaugurazione con i fiocchi. Vi aspetta quindi presso il suo studio Via della Vecchia tranvia 14 a Pisa, Sabato 9 Dicembre dalle ore 11:30, potrete festeggiare con lui e ritirare un buono omaggio da euro 5 da utilizzare su tutti i servizi.

Sicuramente noi andremo a festeggiare con lui questo obiettivo raggiunto e, cosa che non guasta, a ritirare la nostra carta omaggio. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo a Rosario Langella.

Seguilo su instagram https://www.instagram.com/studio_r_pisa/

