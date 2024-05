Una Città in Comune: “No alla delibera moltiplica parcheggi in città”

Scritto da admin• 4:37 pm• Pisa, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Lunedì prossimo 27 maggio 2024 sarà presentata, nel corso della Seduta Consiliare, una proposta di delibera relativa alla Disciplina degli “Usi temporanei” di cui all’art.23 quater del D.P.R. N. 380/01 per la realizzazione aree di sosta, un’iniziativa respinta con forza dal Gruppo consiliare “Una città in comune“, secondo cui con tale atteggiamento assunto dalla Giunta Conti si consentirà all’Amministrazione di avere definitivamente mani libere per realizzare parcheggi in qualsiasi area di proprietà del Comune di Pisa o della Pisamo, definendo rigenerazione urbana quella che nei fatti è un ennesimo regalo di spazio alla mobilità insostenibile delle auto, rappresentando pertanto un’azione che non ha precedenti, un’’ennesima scelta scellerata da parte dell’Amministrazione Conti che servirà solo ad aumentare traffico, inquinamento e caos.

di Giovanni Manenti

Più nello specifico, a definire il proprio no a tale proposta provvede il rappresentante di “Una Città in comune” Fausto Pascali, sottolineando: “Si tratta di un’operazione spregiudicata della Giunta Conti che aggiunge alle migliaia di metri quadrati di parcheggi già previsti dal Piano Strutturale altre finalità analoghe, come quella in programma in via delle Trincere, un pezzo di verde nel pieno Centro città che la Giunta intende cementificare ad uso parcheggi, a cui si aggiunge un uso a nostro avviso illegittimo del Testo Unico per l’edilizia che prevede la possibilità a livello sia nazionale che regionale di utilizzare in maniera temporanea spazi abbandonati e luoghi degradati della città in un’ottica di rigenerazione urbana, ovvero attività sociali, culturali e lavorative, così come in alcune città gli esperimenti hanno portato a recuperare pezzi di strade mettendoli a disposizione dei cittadini, mentre a Pisa tale rigenerazione viene sfruttata facendo nuovi parcheggi, sapendo bene che non saranno affatto temporanei in quanto la vera motivazione sottostante è che secondo l’Amministrazione quelli attuali non sono sufficienti”.

“Da parte nostra, viceversa“, conclude Fausto Pascali, “siamo per un modello di mobilità sostenibile che disincentiva l’utilizzo delle automobili, e pertanto proponiamo che questa delibera sugli usi temporanei venga utilizzata per le vere esigenze quali l’emergenza abitativa al pari della mancanza di spazi sociali e culturali di cui questa città ha tantissimo bisogno, ragion per cui presenteremo degli emendamenti nel prossimo Consiglio di lunedì 27 maggio affinché la citata delibera sia finalizzata agli scopi previsti dalla Legge Nazionale, considerato altresì come, a nostro avviso, i parcheggi già esistenti in città siano più che sufficienti, ribadendo che già eravamo contrari al Piano Strutturale ed al Piano Unico sulla Mobilità Sostenibile che ha trasformato diverse aree in parcheggi, fermamente convinti che con l’assunzione della delibera in questione la Giunta intenda avere carta bianca per trasformare ogni singolo pezzo di terra verde all’interno della città in un’area destinata alla sosta delle auto“.

Last modified: Maggio 25, 2024