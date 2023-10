Un profondo restayling per la Farmacia Comunale in Viale Comaschi

Scritto da admin• 6:38 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – La farmacia comunale di viale Comaschi è interessata da lavori importanti, che trasformeranno completamente il suo volto nei prossimi mesi.



“Siamo in piena operatività e la conclusione è prevista per la fine della primavera – ha spiegato Marco Ruocco –. Si tratta dell’investimento più importante fatto da Sogefarm: parliamo di circa 1,7 milioni di euro. Avremo uno spazio vendita della farmacia molto più ampio rispetto a prima, con l’aggiunta di alcuni studi medici, cabine estetiche e una serie di servizi aggiuntivi a ciò che facevamo in precedenza”.

“Nel corso di questo mandato amministrativo – ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti –, stiamo facendo una revisione completa delle sedi delle farmacie comunali: lo scorso anno abbiamo inaugurato quella di San Lorenzo alle Corti in luogo di quella di Titignano, adesso il restyling riguarda quella di viale Comaschi, sempre con l’intento di dare risposte più adeguate alle esigenze dei cittadini”.

