Un pomeriggio tra astrologia e letteratura alla Feltrinelli di Pisa con il nuovo romanzo “Midheaven”

PISA – Un pomeriggio tra astrologia e letteratura. Giovedì 5 giugno alle 18 alla Feltrinelli di Pisa (Corso Italia, 50) si presenta “Midheaven” (Mondadori) il primo romanzo di Sky Anderson, lo pseudonimo dietro il quale si celano due autrici italiane: Chiara Parenti (già autrice di “Per lanciarsi dalle stelle”, diventato un film Netflix) e Ilenia Provenzi (autrice, tra gli altri, de “Il segreto di Artica”, finalista al Premio Bancarellino con lo pseudonimo di Viola Marchesi).

Alla presentazione interverrà Chiara Parenti che dialogherà con la giornalista Francesca Franceschi sui temi principali del romanzo che racconta una storia d’amore, ma anche di mistero, di crescita e di legami familiari. Partecipa anche l’astrologa Giorgia Costagli, che incuriosirà il pubblico con pillole di astrologia, che è il fil rouge del libro.

Lily, la protagonista, ha un potere legato ai pianeti e agli astri. A ogni eclissi, viaggia nel futuro e vede sempre lo stesso ragazzo, che sembra destinato a rovinarle la vita…

Fino a quando l’universo li fa incontrare e tutto si complica. Oliver è bellissimo, gentile e la considera la ragazza dei suoi sogni, tanto che se la ragione sussurra a Lily di scappare, il cuore la attrae irrimediabilmente a lui. Ma che senso ha abbandonarsi all’amore quando sai già che ti renderà infelice?

“Siamo entrambe affascinate da diversi anni dal mondo dell’astrologia, antica disciplina che aiuta a comprendere meglio se stessi – spiegano le autrici. – Parlavamo spesso di come la paura del futuro spesso condizioni il presente e del fatto che in realtà il tempo è curvo, quindi presente, passato e futuro convivono, così ci siamo chieste: cosa succederebbe se una ragazza vedesse il proprio futuro e non le piacesse? Come cambierebbe il suo presente?

Subito abbiamo immaginato la sua famiglia, un clan di astrologhe, e la storia è nata come per incanto. Era l’idea giusta per scrivere insieme, arrivata al momento giusto”.

Con tono leggero ma anche profondo, per sorridere e sognare ma anche per riflettere e imparare, Midheaven parla in modo sincero delle difficoltà e dei dubbi che sorgono quando si deve scegliere cosa fare della propria vita, a qualsiasi età.

Midheaven parla di quattro splendide donne, appartenenti a generazioni diverse, che cercano la propria strada, destreggiandosi tra destino e libertà di scelta.

È un tributo all’amicizia, quella vera, quella dei sedici anni, quando gli ostacoli si affrontano insieme, per avere meno paura.

È una storia di crescita e ci insegna che per scegliere occorre conoscersi a fondo, accettando anche le nostre fragilità.

E mostra l’antica arte dell’astrologia per quello che è veramente: un modo per conoscersi meglio, con i propri doni e le proprie ombre, per capire in che direzione andare e non limitarsi a seguire le orme degli altri, ma brillare di luce propria.

