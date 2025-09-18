Written by Settembre 18, 2025 2:32 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Un pomeriggio con Mozart al Museo delle Navi Antiche di Pisa

PISADomenica 21 settembre alle 17.30 il Museo delle Navi Antiche di Pisa ospita un pomeriggio dedicato alla musica da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita con l’eleganza e l’esperienza de “I Solisti Fiorentini”, nell’ambito della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”.

Il programma si apre con due celebri quartetti per flauto e archi: Quartetto in Do maggiore K 285b e Quartetto in Re maggiore K 285, pagine raffinate in cui si alternano grazia melodica, trasparenza formale e vivace dialogo strumentale. A seguire, il capolavoro del genere: il Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K 581, noto per la sua liricità e per l’equilibrio perfetto tra il timbro vellutato del clarinetto e l’intreccio degli archi.

L’ensemble di prestigio è composto da Renzo Pelli al flauto, Giovanni Riccucci al clarinetto, Petru Ladislau Horvath al violino, Andrea Pani alla viola e Roger Low al violoncello, guidando il pubblico in un viaggio nella dimensione più intima e poetica del genio salisburghese.

Lo spettacolo è incluso nel biglietto di accesso al museo (8 euro); è disponibile anche un abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Informazioni e programma completo su www.musicaedanza.it. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e tramite l’App Musei Italiani.

La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura, che riunisce i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, e organizzata da MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

