Un pomeriggio con Mozart al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 21 settembre alle 17.30 il Museo delle Navi Antiche di Pisa ospita un pomeriggio dedicato alla musica da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita con l’eleganza e l’esperienza de “I Solisti Fiorentini”, nell’ambito della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”.

Il programma si apre con due celebri quartetti per flauto e archi: Quartetto in Do maggiore K 285b e Quartetto in Re maggiore K 285, pagine raffinate in cui si alternano grazia melodica, trasparenza formale e vivace dialogo strumentale. A seguire, il capolavoro del genere: il Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K 581, noto per la sua liricità e per l’equilibrio perfetto tra il timbro vellutato del clarinetto e l’intreccio degli archi.

L’ensemble di prestigio è composto da Renzo Pelli al flauto, Giovanni Riccucci al clarinetto, Petru Ladislau Horvath al violino, Andrea Pani alla viola e Roger Low al violoncello, guidando il pubblico in un viaggio nella dimensione più intima e poetica del genio salisburghese.

Lo spettacolo è incluso nel biglietto di accesso al museo (8 euro); è disponibile anche un abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Informazioni e programma completo su www.musicaedanza.it. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e tramite l’App Musei Italiani.

La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura, che riunisce i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, e organizzata da MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

