Un lunedì al Centro trasfusionale dell’Aoup con i giocatori del Pisa Sporting Club Castellini e Sernicola

Written by admin• 4:55 pm• Pisa SC

PISA – Ci saranno due calciatori del Pisa Sporting Club, Alessio Castellini e Leonardo Sernicola lunedì 24 marzo, a partire dalle 10, al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per la popolazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti.

Sarà quindi una mattinata in nerazzurro per lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, diretta da Alessandro Mazzoni, e per le associazioni dei donatori, che accoglieranno i beniamini della squadra del cuore che in questi mesi stanno facendo sognare tutti gli appassionati di calcio e dei colori di questa città.

I calciatori saranno accompagnati da rappresentanti della Società.

Il Pisa Sporting Club insieme ai vari gruppi di tifosi non sono nuovi a iniziative di solidarietà a favore dell’Ospedale. Negli anni sono state tante le testimonianze di vicinanza con donazioni, contributi ed eventi di varia natura, sempre per sostenere i più fragili, come in questo caso i pazienti che beneficiano di trasfusioni di sangue e piastrine o di terapie con emoderivati o trapianti di organo o midollo osseo

Last modified: Marzo 23, 2025