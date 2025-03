Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie: cerimonia a Pisa con la deposizione della corona all’albero della legalità

Written by admin• 6:49 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 21 marzo, si è svolta in Piazza Martiri della Libertà a Pisa la cerimonia in occasione della Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie.

L’evento è iniziato con i saluti istituzionali presso lo spazio antistante l’Edicola della Legalità, inaugurata dal Comune di Pisa nel 2023 come simbolo per iniziative culturali ed eventi mirati alla promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica. Successivamente, si è tenuta la deposizione di una corona di alloro presso l’albero della legalità, piantato dall’Amministrazione Comunale nel 2021 in memoria di Giuseppe Tallarita, vittima della mafia. Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità cittadine e militari, tra cui il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e l’assessore alla promozione della cultura della legalità, Giovanna Bonanno.

“Quella di oggi è una giornata significativa – ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno – dedicata alla memoria delle vittime innocenti della mafia. Come ogni anno, celebreremo questa data in questo luogo che la nostra Amministrazione ha scelto come simbolo di legalità e memoria, per onorare il sacrificio di chi ha dato la vita per i principi della giustizia e della legalità. Il sequestro, avvenuto nel 2013, di un’edicola appartenuta alla mafia in Borgo Stretto ci ricorda che il rischio di infiltrazioni è presente ovunque, anche in contesti apparentemente meno segnati dalla criminalità organizzata. Oggi, quell’edicola ha una nuova vita qui, in questa piazza, ed è motivo di orgoglio restituirla alla comunità, soprattutto ai giovani, come luogo di socialità e incontro, con l’intento di rafforzare e diffondere i valori di giustizia e legalità.”

Last modified: Marzo 21, 2025