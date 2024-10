Un grande tifo pisano allo “Stirpe” sostiene la squadra fino alla fine

Scritto da admin• 7:01 pm• Pisa SC

E’ solo pareggio ma il bicchiere è mezzo pieno

FROSINONE – Grande seguito della tifoseria nerazzurra in quel di Frosinone. Il successo del “Druso” ha dato un’ulteriore “botta” di entusiasmo ai tifosi che in circa 600 hanno raggiunto il capoluogo ciociaro.

di Maurizio Ficeli

Tanti tifosi con mezzi propri e con i pullman del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni del Centro Coordinamento di Liana Bandini, del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi e della Gradinata di Alessio Pellegrini, oltre ai gruppi della Nord sono partiti di prima mattina verso la città laziale. Supporters che hanno colorato di nerazzurro e rossocrociato il settore da loro occupato.



Qualche scambio di invettive fra le due tifoserie, che non si sono mai amate, a causa di divergenze politiche, ma poi i ragazzi della curva nord hanno pensato ad incitare la squadra con cori continui. “Pisa facci un gol, fallo per la Nord” e così ha inizio la rumba del tifo nerazzurro, seguito da “Sosteniamo la squadra più forte, che il mondo ha visto mai, magico Pisa, magico Pisa Ole”.

Urla e cori poderosa scanditi con continuità “È facci un gol e fallo per la nord, Ale Ale ale oh! “. Il punteggio è fermo sul pari ma il tifo nerazzurro è irrefrenabile “Forza Pisa lotta da ultras”, e “Forza nerazzurri canterò, sempre al tuo fianco io saro’, canto, non mi stanco, forza grande Pisa facci un gol”. Seguito da “Per vedere la curva che canta, forza Pisa facci un gol”. Malgrado la superiorità numerica per l’espulsione di un giocatore frusinate , il Pisa non riesce a sbloccare il risultato a proprio favore, ma i gruppi della Nord non si perdono di animo “Forza Nerazzurri Ole,tutti insieme canterem”e’il refrain continuo di sostegno verso l’undici di Pippo Inzaghi. E dopo tre minuti di recupero le squadre guadagnano la via degli spogliatoi con i tifosi nerazzurri che urlano” Noi vogliamo gente che lotta “per scuotere la squadra.

Inizia la ripresa e dal settore pisano si alza forte il coro” Nerazzurri ole”,seguito da un “Forza Pisa Vinci per noi, noi non ti lasceremo mai”, ma la gara si mantiene sul pari. I ragazzi di Inzaghi spinti da un tifo incessante si portano in avanti cercando in alcuni frangenti di sbloccare il risultato, ma niente da fare. Finisce pari e patta. Alla fine squadra applaudita dai tifosi nerazzurri, mentre quelli locali non hanno di meglio da fare che offendere ed urlare “Voi siete come Livorno”. Bontà loro, ed ora sotto con il Catanzaro per dare una sterzata in chiave alta classifica.

