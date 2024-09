Un grande successo per la Notte Bianca dello Sport a Pisa

Scritto da admin• 8:02 am• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Pisa non lascia, anzi raddoppia, con la seconda edizione della Notte Bianca dello Sport andata in scena da sabato pomeriggio 21 settembre sino alla mezzanotte. coinvolgendo nel Centro Storico – tra Piazza XX Settembre e Logge di Banchi, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi ed i Lungarno Gambacorti e Galilei per la parte di Mezzogiorno e Pacinotti e Mediceo per quella di Tramontana.

di Giovanni Manenti

Erano ben 125 fra Associazioni, Società ed Enti sportivi che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Pisa ed inserita nel più ampio contesto costituito dalla “Settimana Europea dello Sport,- European Week of Sport“, in programma ogni anno per promuovere lo sport e gli stili di vita sani e attivi.

Ecco quindi che “La Notte bianca dello sport” di Pisa, organizzata in collaborazione con l’Università di Pisa e il CONI, e coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da “Sport e Salute spa” – che si è altresì avvalsa degli Sponsor tecnici Acque spa, Decathlon e HTS Verde Sportivo – ha potuto offrire a coloro che hanno trascorso un pomeriggio ed una serata all’insegna della sana attività sportiva una straordinaria gamma di discipline dislocate nei riferiti spazi e, più precisamente, pugilato, arti marziali, danza e scherma in Logge dei Banchi; pallavolo, basket, calcio, padel, rugby, vela e triathlon in Lungarno Galilei; beach soccer, danza, football americano e varie discipline in Lungarno Mediceo; giochi da tavolo sotto le Logge di Palazzo Gambacorti; scacchi e bridge in via degli Uffizi; danza, rally e altre attività in Piazza XX Settembre; arcieri, kalisthenia, ginnastica ritmica e altre attività sul Ponte di Mezzo; danza, crossfit, scherma e altro in Piazza Garbibaldi; ping pong, canottaggio, equitazione e baseball in Lungarno Gambacorti; badminton, danza, moto e corsa in Lungarno Pacinotti; pattinaggio artistico il largo Ciro Menotti.



Una sorta, pertanto, di “Mini Olimpiade pisana” – e forse ancor più, visto che ne hanno fatto parte Discipline non inserite nel Programma dei Giochi – non da un punto di vista, ovviamente, agonistico, bensì di conoscenza ed approccio alle diverse specialità che hanno consentito, da un lato, alle Società ed Associazioni sportive di promuovere le rispettive attività e, dall’altro, avvicinare i cittadini, le famiglie ed, in particolare, i più piccoli che sono stati i veri protagonisti dell’evento, alla pratica sportiva come stile di vita sano. E sotto il profilo organizzativo, Pisa “non si è fatta mancare nulla”, ad iniziare dall’inaugurazione avvenuta alle ore 18 alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa per la consueta cerimonia del taglio del nastro eseguito da un ospite d’eccezione quale il fiorettista Filippo Macchi, reduce dall’essersi aggiudicato l’argento sia nella gara individuale che nella prova a squadre alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024, ed accompagnata dalla quanto mai coinvolgente esibizione di Pattinaggio Artisticoda parte delle bravissime ragazze dello Skating Academy e Cresco Pattinaggio e dedicata alle Olimpiadi, con la speranza che tale Disciplina possa entrare quanto prima a far parte del relativo programma.

Nel suo saluto ai presenti, il Sindaco Michele Conti ha sottolineato: “La seconda edizione della “Notte Bianca dello Sport”, in cui siamo lieti di vedere grande partecipazione ed entusiasmo, fa capire quanto in città lo sport sia presente e quanto le associazioni, che voglio stasera ringraziare per la loro presenza, svolgano un ruolo importantissimo nell’avvicinare i giovani, i ragazzi, i bambini all’attività sportiva, ragion per cui serate come queste servono a promuovere e valorizzare lo sport come attività formativa e sono fiducioso che diventeranno un appuntamento fisso per la città di Pisa, rappresentando un’occasione bellissima per condividere i valori positivi dello sport e per avvicinare tanti giovani alla pratica e alla passione per le varie Discipline”.

Da parte sua, anche lo schermidore Filippo Macchi ha voluto dedicare un proprio pensiero: “Sono onorato di essere qui a presenziare all’inaugurazione di questo bellissimo evento, lo Sport per me è vita e pertanto vedere tutti questi giovani provare le varie discipline rappresenta sicuramente un buon segno, visto che ci dicono sempre di non rappresentare il futuro ed invece dimostriamolo con i fatti, facendo vedere che attraverso l’attività sportiva diventeremo persone migliori, evidenziando come, per quanto mi riguarda, la Scherma sia una questione di famiglia visto che il mio primo Maestro è stato il nonno, così che i miei genitori mi hanno sempre indotto ad abbinare Sport e studio, il che mi ha fatto nel tempo capire come l’attività sportiva sia una grande metafora di vita, ragion per cui l’unico messaggio che, pur essendo ancora molto giovane, posso lanciare ai ragazzi è quello di continuare a praticare Sport per realizzare i sogni che si portano dentro sapendo che ciò comporta anche dei necessari sacrifici“.



Da un campione all’altro, la “Notte Bianca dello Sport” è stata altresì l’occasione affinché l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, premiasse Enrico Carrara, laureatosi il 20 luglio scorso Campione intercontinentale ISKA della disciplina Muay Thai nella Categoria sino a 75 chilogrammi, il quale ha così commentato: “Essere premiato in una circostanza come quella della “Notte Bianca dello Sport” è per me un onore per il quale non posso che ringraziare l’Assessore Scarpa che segue anche la nostra Disciplina che devo ammettere non è molto conosciuta specie in Italia, e riceverlo in Ponte di Mezzo, nel centro storico della mia città rappresenta un’emozione unica, a coronamento della recente affermazione in merito alla quale la stessa si è decisa già nel primo round, frutto di una preparazione specifica, pur se il nostro Sport è come una partita a scacchi in cui basta una frazione di secondo di anticipo per fare la differenza, dovendo anche ringraziare il mio Maestro Simone Benedettini che è anche un amico e che si impegna tantissimo per promuovere questa Disciplina, così che ho accettato di buon cuore di combattere il prossimo 26 ottobre nella riunione che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Pisa“.

La parte preserale si è conclusa con due talk show che hanno preso spunto dalle recenti Rassegne a Cinque Cerchi – entrambi condotti con l’abituale competenza e professionalità dalla Vice Direttrice di 50Canale Simona Giuntini, coadiuvata dall’Assessore Frida Scarpa – con il primo dal titolo “Olimpiadi, sport, formazione e giovani”, che ha visto quali ospiti gli atleti Anna Bongiorni, Daniele Meucci, Silvia Terrazzi, Lucrezia Ruggiero, oltre alla Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani, ed al delegato ai rapporti con il territorio dell’Università di Pisa Prof. Marco Macchia, mentre al secondo “Paralimpiadi, sport inclusivo e città inclusive” hanno partecipato Eva Ceccatelli e Sara Cirelli della Nazionale Paralimpica di Sitting Volley assieme ad altre rappresentanti del Dream Volley Pisa, i Commissari Tecnici delle Nazionali paralimpiche di Scherma, Simone Vanni, Francesco Martinelli, il Prof. Luca Fanucci, Delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti e del personale con disabilità dell’Università di Pisae la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani.

Spazio quindi alle esibizioni e dimostrazioni presso i vari stand, prima che le conclusioni venissero tratte da una comprensibilmente stanca, ma quanto mai soddisfatta Assessore Frida Scarpa: “Il Comune di Pisa è veramente grata a tutto il popolo pisano che quando vuole dare lo fa in maniera esagerata, come testimonia il fatto che abbiamo avuto tantissime presenze, famiglie, bambini e ragazzi che hanno provato le varie discipline in uno spazio suggestivo quale è il Centro Storico, a dimostrazione di un grandissimo coinvolgimento anche sull’onda dell’entusiasmo generato dalla vittoria del Pisa Calcio contro il Brescia di oggi pomeriggio, per quelle che sono le politiche che vogliamo portare avanti in quanto si tratta di un evento che, oltre ad unire la cittadinanza, sviluppa la promozione della tante Associazioni che lavorano incessantemente ogni giorno sul nostro territorio al fine di incrementare l’indotto ed aumentare i tesseramenti. Non solo siamo cresciuti rispetto alla scorsa edizione“, prosegue l’Assessore, “grazie alla presenza di molte più Associazioni e relativi Stand espositivi, nonché di oltre 20mila persone qui in centro, una circostanza a cui ha sicuramente dato una mano l’aver anticipato l’evento dalle ore 17:30del pomeriggio, in quanto ha consentito ai bambini della famiglie che sono venute al pomeriggio di provare a cimentarsi nelle varie Discipline sportive e che si è rivelata pertanto una scelta azzeccata da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Sport che ha sostenuto questa iniziativa e senza il quale non avremmo potuto organizzare questa grande Manifestazione. Mi preme altresì sottolineare“, conclude Frida Scarpa, “quanto per me sia stata estremamente significativa la cerimonia di inaugurazione con l’esibizione delle ragazze del Pattinaggio artistico che hanno eseguito uno spettacolo scenografico davvero suggestivo e concluso con i cinque cerchi olimpici come avevamo preannunciato, al fine di lanciare un messaggio a livello olimpico affinché anche questa Disciplina possa essere inserita quanto prima nel programma dei Giochi“.

