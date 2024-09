Uomo cade dalle spallette sul Lungarno

Scritto da admin• 11:44 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 21:53 in Lungarno Antonio Pacinotti a Pisa per soccorso ad un uomo di origine straniere che è caduto dalle spallette del fiume Arno finendo su una superficie sottostante in cemento.

Il personale VV.F. con l’ausilio dell’autoscala e con tecniche di soccorso di derivazione alpinistiche hanno immobilizzato e recuperato l’uomo affidandolo al 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cisanello. FF.OO. sul posto.

Last modified: Settembre 22, 2024