Un grande successo la Notte Blu di Tirrenia

Scritto da Antonio Tognoli• 11:54 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

La dodicesima edizione ha visto l’esordio del Festival dello Sport all’interno della manifestazione

TIRRENIA – Non ha tradito le aspettative la 12esima edizione della Notte Blu di Tirrenia, l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, che per la prima volta ha ospitato il Festival dello Sportorganizzato da Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana del Coni, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa.

Tantissime le persone che hanno invaso Tirrenia per una bellissima serata all’insegna della musica, del divertimento e dello sport, con tante occasioni di shopping. Mattatore della serata l’attore e showman Sergio Friscia: il popolarissimo volto di Striscia La Notizia ha divertito e fatto ballare il pubblico tra gag esilaranti e i più grandi successi musicali degli anni ’80 e ’90.

Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità in piazza Belvedere il via allo show con lo spettacolo per le strade del centro e nei quattro palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e l’area di Ciclilandia. Tanto divertimento e allegria anche per i più piccoli grazie al teatrino per bambini, i giochi in legno, l’esibizione dei trampolieri e lo spettacolo del fuoco.

E’ soddisfatto Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio Tirrenia per quella che considera “Una bellissima serata, giunta alla dodicesima edizione è il nostro evento di punta una evidente conferma che la Notte Blu non si smentisce mai, con tantissime famiglie ed entusiasmo, questa è la Tirrenia che vogliamo. Riavvolgendo il nastro mi fa piacere ricordare dove siamo partiti dodici anni fa sono quelle cose che ti restano nel cuore, l’abbiamo organizzata con quattro cinque amici come se fosse uno scherzo ed invece è diventata il fiore all’occhiello di Pisa e del Litorale. Ricordo io con Carla Casini, Daniele Di Napoli e Manuela e sono molto orgoglioso che siamo arrivati a questi risultati importanti”.

“La Notte Blu è un appuntamento fisso del litorale pisano e ci mettiamo sempre l’anima per organizzarla” – sottolinea il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: “Quest’anno ci sono state molte novità, in particolare con l’inserimento della Festa dello sport grazie alla Polisportiva Tirrenia. Un evento che attrae sempre moltissime persone, che sviluppa turismo, una grande opportunità per tutto il tessuto imprenditoriale. Il nostro ringraziamento è rivolto ai commercianti che anche quest’anno hanno voluto fortemente la Notte Blu, all’amministrazione comunale che ci da la possibilità di realizzarla e a tutti gli sponsor ,fondamentali per la riuscita di iniziative come queste”.



La Notte Blu è un evento importante per il sindaco di Pisa Michele Conti: “Una iniziativa che tra le altre cerca di valorizzare i tanti sport e le associazioni sportive presenti sul territorio, con la finalità di migliorare l’aspetto commerciale e turistico di Tirrenia, dentro un contesto dove come amministrazione stiamo investendo in eventi e spettacoli”.

“Abbiamo voluto inserire all’interno della Notte Blu le associazioni sportive proprio per portare una ventata di sport su tutto il nostro bellissimo litorale, valorizzarlo e far vedere ai cittadini che queste serate sono all’insegna dello stare insieme, del divertimento, della musica e dello sport” – ribadisce l’assessore allo sport Frida Scarpa.



Grande partecipazione al nuovissimo Festival dello Sport, con moltissimi sportivi e appassionati presenti agli stand e alle dimostrazioni delle società sportive del territorio: Polisportiva Tirrenia, Phisio Sport Lab, Marina Fitness, TGT – To Get There, Marinese Footbal Club, Solidago Fitness, Cosmopolitan Golf Country Club, Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco e U.S. Pisa Scherma per provare dal vivo le attività e scoprire curiosità e dettagli sulle varie discipline.

La Notte Blu di Tirrenia è stata realizzata in collaborazione con ItsTime e CollEventi e grazie al contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena.

Last modified: Luglio 20, 2024