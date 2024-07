Eliopoli Summer 2024. Gianmaria Vassallo in “Tutto Toscano”

Scritto da admin• 11:21 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – La piazza Antonio Madonna a Calambrone sul litorale pisano tra Pisa e Livorno domenica 21 luglio ore 22 ospita l’artista Gianmaria Vassallo, classe 1995, considerato il più giovane esponente dello humour toscano nel mondo dello spettacolo, a prendersi tutta la scena nell’appuntamento in programma Lo spettacolo “Tutto Toscano” è un invito a stabilire un contatto diverso con la dimensione artistica del teatro, affascina gli spettatori, crea un’atmosfera più vicina, intima e avvolgente che permette al pubblico quasi di toccare gli interpreti ed immergersi nelle loro storie e nelle loro emozioni”.



Monologhi e siparietti comici, canzoni inedite, frutto di ricerche storiche d’archivio, brani conosciuti portati al successo, come il “Reggaeton toscano”. Un one man show che racconta una Toscana e la sua gente sotto una prospettiva moderna e autoironica, scene divertenti del nostro quotidiano, ma anche esecuzioni di testi della nostra cultura.Vassallo sarà accompagnato dal maestro Eric Medri.

Uno spettacolo da non perdere a Eliopoli Summer nella tradizione della domenica dedicata a bambini famiglie e ai comedy showLo spettacolo è gratuito e tutti possono accede alla piazza.

Last modified: Luglio 20, 2024