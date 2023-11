Scritto da admin• 6:02 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, Tutti, Tutti, Vicopisano

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 17,30 in località Pettirosso nel Comune di Vicopisano per incidente stradale.



Un’ auto è finita accidentalmente in un Rio rimanendo pericolosamente bilico. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l’autovettura per impedirne il ribaltamento e ha poi estratto, in sicurezza, la conducente per poi affidarla al personale sanitario. Sul posto i Carabinieri per determinare le cause del sinistro.

Last modified: Novembre 28, 2023