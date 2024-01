Un arresto e un’espulsione a Pisa nella zona della Stazione

Scritto da admin• 3:27 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Durante la notte, la Polizia di Pisa ha effettuato numerosi interventi di controllo nelle zone più frequentate della città. In prossimità della stazione gli agenti hanno identificato un giovane marocchino in possesso di 25 dosi di cocaina, con un peso totale di circa 22 grammi, oltre a una dose di hashish e 225 euro in banconote di piccolo taglio. La droga, il denaro e il cellulare utilizzato per i contatti con gli acquirenti sono stati confiscati.



Successivamente, l’uomo è stato condotto al carcere Don Bosco in attesa della convalida dell’arresto e del processo.

Un altro cittadino marocchino è stato controllato mentre guidava lungo la via Aurelia, dopo l’uscita di Pisa Nord dalla A12, in direzione di Costanza. Anche questo individuo è stato trovato in possesso di droghe: circa due grammi di cocaina, mezzo grammo di metanfetamina e due grammi di hashish. Poiché si trattava di un soggetto clandestino sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione da parte dell’ufficio immigrazione della questura.

