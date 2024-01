Serie BKT. Pisa – Spezia 2-3 Gli Aquilotti di mister D’Angelo espugnano l’Arena

Scritto da admin• 3:42 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa esce sconfitto (3-2) all’Arena contro lo Spezia nel derby della terza giornata di ritorno de campionato di serie BKT. A far festa sono gli Aquilotti e mister Luca D’Angelo che torna all’Arena da avversario e ne esce da vincitore. Dopo unn bell’inizio del Pisa è lo Spezia a passare alla prima azione con Kouda, ia reazione è immediata ma Zoet tiene a galla i suoi e salva su D’Alessandro e Arena. Il 2-1 arriva da una perla di Verde che conn un tiro a giro batte Nicolas e prima del riposo Mariani richiamato dal Var assegna il rigore allo Spezia che va la riposo sul 3-1. Nella ripresa il Pisa si getta in avanti. Si gioca praticamente ad una porta, ma è il solo Bonfanti a finalizzare un contropiede imbastito dal duo Esteves e D’Alessandro. Mom basta però perchè lo Spezia resiste ed a far festa sono i settecento spezzini e mister D’Angelo. Per il Pisa un altra inaspettata frenata.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nel Pisa non ci sono Bonfanti e Valoti dal primo minuto. Mister Alberto Aquilani schiera davanti a Nicolas Canestrelli e Caracciolo con Calabresi ed Esteves sugli esterni. Veloso e Marin a fare da schermo alla difesa con D’Alessandro, Arena e Torregrossa a sostegno dell’unica punta Mlakar. Lo Spezia risponde con un 3-5-2. Davanti a Zoet ci sono Bertola, Hristov e Nikolaou. Vignali e Mateju sono gli eterni del centrocampo a cinque con Cassata, Esposito e Kouda. In attacco il duo formato da Falcinelli e Verdi. Applausi da parte del pubblico pisano per mister Luca D’Angelo sceso in campo a seguire il riscaldamento dello Spezia. Prima del fischio d’avvio un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Gigi Riva, che nel tabellone luminoso viene ricordato accanto a Roberto Gasparroni.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Spezia in completo rosso. I nerazzurri partono molto bene e chiudono sin dai primi minuti lo Spezia nella loro metà campo. Al 7′ ci prova Torregrossa al termine di una bella combinazione. Passa neanche un minuto che Calabresi controlla palla a centrocampo e verticalizza per Mlakar, ma il suo destro è deviato in angolo da Zoet e dà l’illusione ottica del gol a qualche tifoso presente allo stadio. Torregrossa ci riprova dalla distanza, ma il suo sinsitro è troppo debole per impensierire Zoet, che poco prima si era portato sulla tre quarti per anticipare il contropiede di Mlakar lanciato a rete. Il primo ammonito della gara è Kouda al minuto 15. Alla prima occasione però lo Spezia passa in vantaggio: cross rasoterra da sinistra di Vignali palla a Kouda che beffa sul suo palo di competenza Nicolas, che tocca, ma non evita che la sfera entri in porta: 0-1. Nerazzurri sotto, la Curva spezzina fa festa. La rissposta del Pisa è immediata: dal limite ci prova D’Alessandro con Zoet che va a togliere la sfera dall’angolino. Prodezza del portiere spezzino che mantiene a galla la sua squadra (24′) quando Arena prova il sinistro sporcato da Mlakar: questa volta Zoet blocca a terra. E’ un forcing del Pisa. Ci prova anche Calabresi, tiro forte, ma centrale, Zoet fa ancora buona guardia. Torregrossa conquista una punizione dal limite. Veloso calcia alto sopra la traversa dai venti metri. Al 31′ Arena va giù in area dopo un contatto con Vignali: Mariani assegna il rigore. Sul dischetto va Torregrossa che spiazza Zoet: 1-1. Parità ristabilita. Lo Spezia però non si scompone e risponde al Pisa con un destro di Vignali sull’esterno della rete. Al minuto 36 Falcinelli imbecca Verde sul lato corto della’area di rigore, il quale trova una stupenda conclusione a giro, su cui Nicolas non può arrivare: 1-2. Pisa di nuovo sotto subito dopo aver recuperato. Lo Spezia insiste e al minuto 43 Mariani viene richiamato al Var per rivedere il contatto tra Esteves e Mateju. Il fischietto di Aprilia assegna il rigore agli aquilotti. Sul dischetto va Verde che spiazza Nicolas con un preciso “cucchiaio”. Si va al riposo sul 3-1 per lo Spezia dopo quattro minuti di recupero.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nel Pisa entra Lisandru Tramoni al posto di Miguel Veloso. Il numero sette nerazzurro dopo due minuti si becca subito il giallo. Nessun cambio invece per lo Spezia. Il Pisa rimane nella metà campo spezzina. Gran duetto sulla destra Esteves-Tramoni, palla a Torregrossa che non trova lo spiraglio giusto per la conclusione. Al 9′ ancora gran combinazione al limite con Arena che serve in verticale Mlakar, ma il suo destro è debole e facile preda di Zoet. Nel frattempo D’Angelo manda in campo Jagiello e richiama Vignali. Poco dopo Nicolas poco prima del suo ingresso in area ferma Falcinelli. Giallo per il portiere nerazzurro che salterà la sfida di Cosenza. La punizione viene respinta dalla barriera e il successivo destro termina sul fondo. Nell’azione successiva Kouda lanciato a rete supera Nicolas per il 4-1, ma l’arbitro annulla per offside. Kouda lascia il posto a Pietra nel secondo cambio spezzino. Nel Pisa entrano Bonfanti e Valoti, fuori Torregrossa e Mlakar. Il Pisa prova a rifarsi sotto, ma il sinistro di D’Alessandro è fiacco e facile preda di Zoet. Il Pisa spinge e va vicino alla rete del 3-2: D’Alessandro dal limite con il destro, Zoet non trattiene e da due passi Bonfanti spara alto. Incredibile. Si resta sul 3-1 per lo Spezia. Ma al minuto 75 il Pisa accorcia le distanze: Esteves recupera palla e serve D’Alessandro a sinistra il quale mette in mezzo per Bonfanti che da due passi mette alle spelle di Zoet: 2-3. Finale palpitante. Nello Spezia entrano Moro e Pio Esposito, nel Pisa Masucci e Idrissa Tourè. Schermaglie vicino alla linea del fallo laterale. A rimetterci è Caracciolo che viene ammonito per proteste. Poco dopo sanzione anche per Canestrelli. Gioco spezzettato, molte interruzioni e tante proteste con lo Spezia in vantaggio che cerca di perdere più tempo possibile. Il Pisa si fa vedere al minuto 88: punizione di Marin dalla tre quarti e colpo di testa di Bonfanti debole e facile preda di Zoet. Sono sei i minuti di recuperio assegnati da Mariani. Traversone da sinistra di Valoti per la testa di Tourè, ma è ancora Zoet ad alzare sopra la traversa. Peccato. Pisa in forcing. Ci prova Caracciolo, palla respinta con il corpo da un giocatore dello Spezia. Poco dopo ci prova Valoti, ma la palla non scende al momento giusto e termina alta sopra la traversa. Finisce 3-2 per lo Spezia.



PISA – SPEZIA 2-3

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves (77′ Tourè); Veloso (46′ Tramoni L.), Marin; D’Alessandro, Arena (77′ Masucci), Torregrossa (63′ Bonfanti); Mlakar (63′ Valoti). A disp. Loria, Hermannsson, Tourè, Beruatto, Vignato, Masucci, Moreo, Piccinini, Barbieri. All. Alberto Aquilani.



SPEZIA (3-5-2): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou; Vignali (56′ Jagiello), Cassata, Esposito S., Kouda (60′ Pietra), Mateju; Falcinelli (76′ Moro), Verde (76′ Esposito). A disp. Crespi, Cipot, Krollis, Corradini, Muhl, Cugnata, Candelari, Antonucci. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (Ass. Peretti-Barone). Quarto ufficiale: Cerbasi. VAR: Ghersini. AVAR: Di Vuolo.

RETI: 20′ Kouda (S), 32′ Torregrossa (P, rig.), 36′ e 44′ Verde (S rig.); 75′ Bonfanti (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Kouda (S), Tramoni L. (P), Nicolas (P), Caracciolo (P), Canestrelli (P), Masucci (P) Spettatori 7.570. Angoli 14-1. Rec pt 4′; st 7’.

