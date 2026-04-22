Federmanager Pisa e Golf Club Tirrenia: una partnership strategica tra eccellenze manageriali e sportive

Written by Redazione• 5:22 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

TIRRENIA – Fare sinergia tra managerialità, networking di alto livello, benessere e qualità della vita è l’obiettivo della partnership siglata tra Federmanager Pisa, che rappresenta dirigenti e manager della provincia, e il Golf Club Tirrenia, struttura sportiva d’eccellenza del territorio pisano.

L’accordo nasce dalla volontà comune di offrire ai manager pisani un ambiente in cui sia facile coniugare attività professionale e ricreativa. Oggi, grazie alle sinergie aperte da questo accordo, il Golf Club Tirrenia si candida ufficialmente a diventare Club dei manager e punto di riferimento delle aziende del territorio.

La partnership si fonda su una convenzione che prevede condizioni agevolate per i manager iscritti a Federmanager Pisa, con riduzioni sulle quote di associazione al circolo e sui green fee, estese anche ai familiari per promuovere la cultura del golf come sport di aggregazione.

Un punto chiave dell’accordo riguarda la formazione e il team building: sono agevolate e incentivate Clinic aziendali dedicate e l’accesso agli spazi e all’ospitalità del Golf Club per meeting e networking, a tariffe preferenziali; i responsabili HR e Marketing avranno così nuove possibilità e ambienti originali in cui organizzare meeting, incentive e accoglienza clienti.

La collaborazione andrà ben oltre le agevolazioni; sono allo studio eventi condivisi e momenti di networking, anche enogastronomico, presso le strutture del circolo e del Greenpark Restaurant che gestisce l’area ristoro del Golf Club, esaltando il legame tra le eccellenze economiche e la qualità della vita del territorio pisano.

Per favorire questo aspetto, Federmanager ha aperto uno sportello di informazione e supporto dedicato, che darà a manager e imprese le informazioni e i suggerimenti necessari al fine di sfruttare al meglio le opportunità che la sinergia tra Golf Club Tirrenia e Federmanager Pisa può offrire. I manager interessati possono telefonare al numero +39 329 2118296 e ricevere informazioni, suggerimenti e stimoli per cogliere al meglio le opportunità che la partnership da oggi gli apre.

“L’accordo offrirà ai manager pisani spazi di eccellenza dove coltivare relazioni professionali e attività outdoor in un contesto di assoluto prestigio. Il golf condivide con il management valori fondamentali come la calma, la precisione, la visione strategica e la corretta gestione delle sfide, elementi che rendono il Golf Club Tirrenia cornice ideale per lo sviluppo del nostro network.” dichiara Cinzia Giachetti, Presidente di Federmanager Pisa.

“Siamo orgogliosi di accogliere la dirigenza pisana nel nostro Circolo“, commenta Enzo Berti, Presidente del Golf Club Tirrenia. “La collaborazione trasforma il nostro centro, con le sue moderne e accoglienti strutture, in una piattaforma dinamica ideale per eventi aziendali e sportivi, favorendo un nuovo tipo di dialogo tra sport e impresa che auspichiamo possa essere motore di crescita per tutto il territorio.“

Completa il quadro Franco Lannino, direttore del Greenpark, che aggiunge: “Nel business è importante anche la parte conviviale e per gestire al meglio questo aspetto anche il Greenpark Restaurant, che gestisce gli ampi spazi ristoro e relax del Golf Club, ha siglato una convenzione che aprirà agli iscritti Federmanager e alle loro aziende nuove possibilità per organizzare incontri, business meeting, eventi promo e altre attività in ambienti prestigiosi, riservati e a condizioni particolarmente agevolate”.

Nella foto allegata, da sinistra:

• Laura Tosi, Direttore Generale del Golf Tirrenia,

• Cinzia Giachetti, Presidente Federmanager Pisa

• Enzo Berti, Presidente Golf Tirrenia

• Leonardo Ristori, Consigliere Federmanager Pisa

Last modified: Aprile 22, 2026