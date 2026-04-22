25 Aprile, il programma delle celebrazioni: 81° anniversario della Liberazione al ricordo di Fausta Giani Cecchini

PISA – Si svolgerà sabato 25 aprile la cerimonia commemorativa dell’81° anniversario della Liberazione.
Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme a Provincia di Pisa, Prefettura e sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 09.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione della corona di alloro presso il monumento della Divisione Acqui.
Alle ore 10.00 nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria la Santa Messa, la preghiera alla cappella dei Caduti e la deposizione di una corona d’alloro presso la cappella dei Caduti. Alle ore 11.15 in piazza XX Settembre, Logge di Palazzo Gambacorti, la deposizione di corone di alloro presso la Lapide dei Caduti, a seguire alle ore 11.30 in piazza XX Settembre la cerimonia istituzionale per la celebrazione dell’81° anniversario della Liberazione.
Intervengono Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa, Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimiliano Angori, presidente della Provincia, Bruno Possenti, presidente Anpi.
Il programma prosegue poi alle ore 18.30 presso le Logge di Banchi con il concerto a cura della Società Filarmonica Pisana.
La città di Pisa dedica l’81° anniversario della Liberazione al ricordo di Fausta Giani Cecchini.Last modified: Aprile 22, 2026