Perde il controllo di un camion carico di inerti: conducente ferito

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PONTEDERA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:12 di mercoledì 22 aprile in Strada di Patto nel Comune di Pontedera per un incidente stradale.

Un camion carico di materiale inerte per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi al margine delle sede stradale.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 e messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Il ferito è stato trasferito all’Ospedale di Pontedera per le cure del caso. Sul posto per i rilievi di competenza, la Polizia Municipale di Pontedera.

Last modified: Aprile 22, 2026