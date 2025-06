Un appuntamento con i campioni: torna martedì 3 giugno il prestigioso Premio Fedeltà 2025

Written by admin• 3:22 pm• Pisa, Sport

PISA – Se non esistesse già dal lontano 1997, qualcuno dovrebbe davvero inventarlo. Per fortuna ci ha pensato Walter Nieri, appassionato instancabile di sport, che oltre 25 anni fa ha dato vita a un evento unico nel panorama nazionale: il Premio Fedeltà 2025. Un’idea che ha preso forma grazie al supporto iniziale di amici e poi di veri e propri sostenitori, e che oggi rappresenta un’eccellenza italiana nel celebrare lo sport in tutte le sue forme.

Martedì 3 giugno si celebrerà la 26ª edizione della manifestazione, che in oltre un quarto di secolo ha visto sfilare ben 526 campioni di 17 diverse discipline sportive, tutti riuniti a Lucca per raccontare le loro imprese straordinarie e ricevere la prestigiosa Sfinge d’Oro, opera dell’artista lucchese Giampaolo Bianchi.

Tra i nomi che hanno impreziosito la storia del Premio figurano leggende come Eddy Merckx, Pietro Mennea e Paolo Rossi – ma l’elenco potrebbe continuare quasi all’infinito. E anche quest’anno, Nieri ha fatto le cose in grande, allestendo un parterre di altissimo livello, con protagonisti olimpici, mondiali ed europei, che si ritroveranno all’Hotel Country Club di Gragnano, sede ormai consolidata dell’evento, per la 14ª volta consecutiva.

Vediamo i “magnifici dieci” di questa edizione:

Elisa Di Francisca, oro olimpico nella scherma a Londra 2012;

Patrizio Oliva, campione del mondo e olimpico di pugilato;

Due grandi del calcio italiano: Beppe Bergomi e Roberto Donadoni, in una sorta di derby tra Inter e Milan;

Milena Baldassarri, raffinata ginnasta e oggi anche attrice emergente;

Per la pallavolo, Giovanni Caprara, uno degli allenatori più vincenti, e Margherita Meoni, giovane promessa;

E per il ciclismo: Ivan Quaranta, ex-velocista di razza, Walter Brugna, campione del mondo su pista, e Beppe Martinelli, storico direttore sportivo, che ha guidato campioni del calibro di Marco Pantani e Vincenzo Nibali.

Una serata, insomma, all’insegna dell’eccellenza sportiva, della passione e delle emozioni vere. Un’occasione per incontrare da vicino chi ha scritto pagine indelebili dello sport italiano e internazionale.

