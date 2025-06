Beach Soccer. Lenergy Pisa saluta Alghero con un successo in rimonta (3-2) sul Napoli

Written by admin• 6:03 pm• Pisa, Sport

PISA – Si chiude con un successo la tappa di Alghero per il Lenergy Pisa BS, che fra rimonte e contro-rimonte batte Napoli 3-2 nella quarta giornata di Poule Scudetto.



Dopo un primo tempo incrinato soprattutto dal palo di Barsotti, la gara si regge sullo 0-0 fino allo scadere di secondo periodo, quando il colpo di testa di Hulk regala il vantaggio ai nerazzurri a 2 secondi dall’intervallo. L’incontro quindi esplode nell’ultimo terzo di gioco, avviato dalle reti dei fratelli Be e Leo Martins. Ma proprio quando la gara pare complicarsi ecco la rete del portiere Casapieri, che pareggia i conti prima del quarto gol stagionale di Stefano Marinai. A 70 secondi dalla fine il Lenergy Pisa centra dunque i tre punti in uno scontro diretto tanto duro quanto importante per chiudere al meglio la prima parte di campionato.

Previsto adesso il rientro degli atleti nerazzurri, in vista della nuova partenza per Nazaré, in Portogallo, dove dall’8 al 15 giugno i ragazzi di Marrucci torneranno da vicecampioni d’Europa in carica per disputare l’Euro Winners Cup.

