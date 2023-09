Ultimo appuntamento di Anima Mundi con la Quarta Sinfonia di Mahler

Scritto da admin• 12:21 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – In Cattedrale la chiusura di Anima Mundi, giovedì 28 settembre con la lettura musicale più originale e curiosa del Paradiso, quella ingenua e favolosa vista con gli occhi dell’infanzia e proposta da Gustav Mahler nella sua Quarta sinfonia sui versi di Das himmlische Leben (La vita celeste), contenuti nella raccolta romantica Des Knaben Wunderhorn, Il corno magico del fanciullo. Anche qui esecutori celeberrimi: il soprano Chen Reiss e l’Orchestra Sinfonica di Lucerna diretta da Michael Sanderling.

Nel 1888 Gustav Mahler avviò contemporaneamente la composizione della sua Prima Sinfonia e di una serie di Lieder su testi tratti da Des Knaben Wunderhorn, la raccolta celeberrima di poesie popolari e infantili curata nei primi anni dell’Ottocento da Achim von Arnim e Clemens von Brentano. Diffusissimo nel mondo tedesco, il Wunderhorn era divenuto una sorta di Bibbia dell’immaginario romantico, che ci trovava uno dei suoi luoghi centrali: la sovrapposizione di infanzia, presunta pura e incorrotta, e popolo, un popolo prevalentemente campagnolo, a sua volta presunto incorrotto, quasi un’infanzia della storia.

Nacquero così le tre sinfonie “del Wunderhorn”, Seconda, Terza e Quarta, che in continuità con la Prima costituiscono la storia ottocentesca e tardoromantica di Mahler. Della fase “Wunderhorn” la Quarta, scritta in un Ottocento ormai agli sgoccioli, fu l’ultima tappa, e al tempo stesso il superamento.

Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è Cittadella della Solidarietà, l’emporio di “generi food e no food” che la Caritas diocesana di Pisa gestisce totalmente con risorse proprie per rispondere alla domanda di sostegno sempre crescente delle famiglie impoverite dalla crisi. Un “piccolo mercato”, dove tutto ha un valore ma niente ha un prezzo, che offre un sostegno indiretto al reddito, è capace di recuperare, sottraendolo allo “spreco” e di redistribuire nel circuito della solidarietà tutto quello che, ancora integro, sarebbe andato distrutto. Durante il 2022 il numero di famiglie che hanno usufruito di questo servizio è rimasto stabile. Abbiamo aiutato più di 580 famiglie e anche molte realtà parrocchiali che avevano viste esaurite le loro risorse in una logica di comunione e di sussidiarietà.

L’appuntamento sarà annunciato dagli Ottoni sulla Torre con un concerto di benvenuto di corni, trombe e tromboni.

Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa.

Il concerto ha inizio alle 21:00. L’accesso è consentito dalle 20:15 alle 20:45

Al momento le prenotazioni online sono esaurite. A partire dalle ore 18 del giorno di concerto, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria.

Per tutte le informazioni www.opapisa.it

