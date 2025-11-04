Ultimi giorni per richiedere il contributo del 40% a fondo perduto per nuovi impianti fotovoltaici

Written by admin• 2:26 pm• Pisa, Cultura

PISA – Il presidente della CER GEOTERMICA, Luca Antonelli, ricorda ai cittadini che stanno per scadere i termini per presentare la domanda di contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici.

La scadenza della domanda di contributo è fissata al 30 novembre, salvo eventuali proroghe, e gli eventuali lavori di costruzione dei nuovi impianti dovranno essere conclusi entro il 15 giugno.

Antonelli sottolinea l’importanza di muoversi per tempo: “La preparazione della pratica richiede alcuni passaggi tecnici e burocratici, tra cui l’ottenimento del parere positivo alla connessione da parte dell’ente distributore di zona. Invitiamo quindi chi è interessato a contattarci al più presto.”

Il contributo può essere richiesto dai cittadini residenti in Comuni con meno di 15.000 abitanti. Attualmente i fondi non sono ancora esauriti, ma i tempi per completare la documentazione si stanno ormai stringendo.

A Castelnuovo di Val di Cecina, la CER GEOTERMICA ha già raggiunto 20 soci, tra enti pubblici, aziende private, esercizi commerciali e cittadini provenienti da Castelnuovo e Pomarance. La comunità energetica ha offerto assistenza gratuita a tutti coloro che hanno voluto accedere al contributo, occupandosi anche delle pratiche online e della documentazione tecnica necessaria.

Grazie a questo impegno, due nuovi impianti fotovoltaici sono già entrati in funzione negli ultimi tre mesi, mentre altri tre, a cui è stato riconosciuto l’accesso al contributo del 40%, inizieranno i lavori a breve.

“Questo contributo rappresenta un’occasione concreta per ridurre i costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale del nostro territorio. Invitiamo i cittadini interessati a contattare la CER GEOTERMICA (www.cer-geotermica.it) per ricevere supporto e informazioni sulle modalità di accesso al contributo”, conclude Antonelli.

