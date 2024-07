Ufficiale. Zan Jevsenak è del Pisa

Scritto da admin• 5:37 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con il Benfica per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zan Jevsenak che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Centrocampista (classe 2003) Jevsenak è uno dei giovani calciatori sloveni più promettenti (11 presenze in Nazionale Under 21) e si è messo in luce con la maglia del Benfica; con i lusitani ha collezionato 10 presenze nella Uefa Youth League e con la Squadra B ben 52 presenze (2 gol) nella Liga Sabseg.

Last modified: Luglio 15, 2024