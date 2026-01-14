Ufficiale: Rafiu Durosinmi è del Pisa

PISA – Adesso è ufficiale: Rafiu Durosinmi è un giocatore del Pisa. Arriva a titolo definitivo, dal FC Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca), Il giocatore indosserà la maglia numero 17.
Attaccante di nazionalità nigeriana, classe 2003, Durosinmi approda giovanissimo in Europa debuttando nella massima serie della Repubblica Ceca nel 2021 con la maglia del Karviná; l’anno successivo il passaggio al Viktoria Plzeň, squadra con cui colleziona anche 4 presenze (2 gol) nelle qualificazioni alla Champions League, 10 presenze (4 gol) in Europa League e 2 presenze in Conference League. Durosinmi lascia il Viktoria Plzeň con uno score complessivo composto da 86 presenze, 35 reti e 10 assist.
Da oggi il suo palcoscenico sarà la Serie A EniLive, con indosso la maglia nerazzurra del Pisa Sporting Club: a Rafiu un caloroso benvenuto da parte della redazione di Pisanews.Last modified: Gennaio 14, 2026