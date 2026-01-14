Pisa scende in piazza per l’Iran

Written by admin• 6:23 pm• Pisa, Cultura, Politica

Sabato 17 gennaio dalle ore 16 la partenza del corteo da Piazza Vittorio Emanuele a Pisa organizzato da +Europa e Azione

PISA – Pisa e altre città toscane scendono in piazza su iniziativa di Più Europa e Azione, insieme alla comunità iraniana e a numerose associazioni, unendosi in un corteo previsto per sabato 17 gennaio, al grido di “Donna, Vita, Libertà”. Il corteo partirà da Piazza Vittorio Emanuele intorno alle ore 16 e attraverserà il centro di Pisa, per affermare con forza un messaggio chiaro: libertà. La manifestazione però vuol essere senza colore politico ed è allargata anche ad altre forze politiche e ad associazioni che vogliono rendersi partecipi, fanno sapere gli organizzatori.

“Da troppi anni il popolo iraniano vive sotto il giogo mortale e sanguinario del regime degli ayatollah, vittima di una repressione feroce che colpisce donne e uomini, cittadine e cittadini privati dei più fondamentali diritti umani. Dove manca la libertà, manca l’aria. Ed è per questo che, con un coraggio straordinario, il popolo iraniano è sceso in piazza per dire basta, consapevole che la richiesta di libertà può costare la vita. Di fronte al massacro che da giorni si consuma nelle strade dell’Iran, la comunità internazionale ha il dovere morale e politico di schierarsi senza ambiguità dalla parte dei diritti umani e del diritto internazionale. Il minimo che si possa fare è sostenere chi lotta, dare voce a chi non ce l’ha”, affermano gli organizzatori, che concludono: “Chiediamo una grande partecipazione a questo importante tema che ci riguarda tutti da vicino”.

Last modified: Gennaio 14, 2026