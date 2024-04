Ufficiale: la sconfitta a Pisa costa la panchina a Corini. Ecco Mignani

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa SC

Anche a Lecco via Aglietti dentro Malgrati quarto allenatore della stagione

PISA – La sconfitta di Pisa costa la panchina ad Eugenio Corini esonerato dal Palermo, dopo la sconfitta subita a Pasquetta all’Arena Garibaldi. Al suo posto ecco Michele Mignani esonerato lo scorso ottobre a Bari.

La dirigenza lo ha comunicato all’allenatore e lo ha salutato e ringraziato con un comunicato diffuso sul suo sito: “Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi. In bocca al lupo mister, e grazie di tutto”. La squadra si trova in zona playoff: è sesta con 49 punti dopo 31 giornate.

Sarà Andrea Malgrati invece a prendere il posto di Aglietti a Lecco: sarà il quarto allenatore a sedersi sulla panchina del club lombardo in questa stagione

