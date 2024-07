Scritto da admin• 1:06 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Emanuele Zuelli alla società Carrarese Calcio 1908.

La Società ringrazia il calciatore per periodo trascorso in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera

