Ufficiale. Emanuel Vignato ha firmato con il Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club ha acquisito a titolo definitivo dalla società Bologna FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuel Vignato.

Attaccante, classe 2000, Vignato è cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona società con cui ha debuttato giovanissimo in Serie B (32 presenze e 5 gol) prima di passare al Bologna; con i felsinei Vignato ha disputato due campionati e mezzo di Serie A prima di trasferirsi nella finestra di mercato invernale della passata stagione all’Empoli collezionando in totale 80 presenze (3 gol) nella Massima Serie. Importante anche il suo cammino in Nazionale culminato, per adesso, con 10 presenze (2 gol) nella selezione Under 21

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico guidato da Alberto Aquilani

