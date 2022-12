Udienza sul processo per maltrattamenti: la nota della Fondazione Stella Maris

Scritto da admin• 6:02 am• Cronaca, Pisa, Tutti



PISA -Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Presidente della Fondazione Stella Maris, avv. Giuliano Maffei in merito all’esito dell’udienza del 20 dicembre 2022 nell’ambito del processo ordinario celebrato presso il Tribunale di Pisa.

“Il 20-12 u.s. si è svolta presso il Tribunale di Pisa l’udienza relativa al processo per i presunti maltrattamenti. Specificatamente è stato sentito il Direttore generale, dott. Roberto Cutajar, già condannato in primo grado con rito abbreviato. Il dott. Cutajar è stato sentito come imputato in processo collegato ed in questa veste ha risposto a tutte le domande poste dal PM, dagli Avvocati delle parti civili e dalla difesa della Fondazione Stella Maris, quale responsabile civile. L’interrogatorio è stato dettagliato e capillare ed il dott. Cutajar ha risposto a tutte le domande rinunciando alla facoltà di non rispondere. In particolare, egli ha evidenziato come la Fondazione abbia immediatamente licenziato tutti gli imputati accusati di presunti maltrattamenti ed ha assunto sanzioni disciplinari anche per tutte quelle persone che nella qualità di dipendenti della Fondazione, come risulta inoppugnabilmente dalla visione dei video, hanno veduto ma non hanno denunciato. Il dott. Cutajar ha chiarito come tutti i dipendenti imputati lavorassero regolarmente con tutti i titoli dovuti, contrariamente a quanto scritto sui giornali in questi anni, enunciando in modo specifico tutte le disposizioni e le leggi che giustificavano questa affermazione. Il Direttore generale, inoltre, ha enunciato l’imponente programma di formazione che era stato messo a disposizione dei dipendenti nel periodo dal 2007 al 2017 divisa per formazione Ecm (educazione continua in medicina), formazione in work (su cui la Fondazione ha investito nel periodo circa 180.000,00 euro ed il gruppo di formazione settimanale organizzato e curato dalle due dottoresse direttrici e responsabili della struttura di Montalto di Fauglia. Ancora, egli ha spiegato i poteri e le responsabilità dei vari dirigenti ed il proprio specifico ruolo nel processo disciplinare aziendale, ha evidenziato la sussistenza di tutti i sistemi di verifica e controllo dei comportamenti dei dipendenti, e l’assoluta continuità con il quale è stato svolto il gruppo di sostegno psicologico agli operatori, almeno fino al 2017.

Tutte affermazioni corroborate da prove e documenti, che nulla tolgono all’esigenza di giustizia e verità su quanto accaduto, ma che anzi vi contribuiscono. In definitiva, l’intervento del dott. Cutajar conferma che per la Fondazione è essenziale che le famiglie ed i ragazzi ottengano giustizia, e che sia fatta piena luce sull’intera vicenda, sempre coniugando il binomio imprescindibile della giustizia con la verità”.

