Tutti i colori del tifo nel derby tra Carrarese e Pisa

CARRARA – Un derby inedito per la serie B quello fra Carrarese e Pisa, ma con delle defezioni di tifo da parte pisana, in quanto i gruppi della Nord, come da comunicato emanato da essi alla vigilia, hanno disertato la trasferta di Carrara. Purtroppo la “scarsità” di tagliandi a disposizione dei tifosi pisani, non ha permesso una ampia partecipazione in una trasferta vicina e per giunta con una tifoseria, quella giallo azzurra, tradizionalmente amica.

di Maurizio Ficeli

Foto Roberto Cappello

Gruppi ultras che comunque hanno fatto sentire il calore e l’incitamento alla truppa di Inzaghi, presentandosi in massa nella sede del ritiro prepartita a Viareggio, presso l’hotel “Principe di Piemonte”. Allo stadio dei “Marmi” il settore occupato dai supporters nerazzurri era pieno, ma mancavano, appunto, i gruppi della Nord. C’erano solo i club nerazzurri, da San Romano, a Ponsacco, al Club Autonomo, mentre in tribuna erano presenti i componenti del centro coordinamento e dei pisani a Roma.

Stadio comunque pieno, relativamente alla capienza. Fra i pisani sventolio di bandiere rossocrociate, mentre bella la coreografia degli ultras di casa con la scritta “Ultras Carrara” in campo giallo azzurro, mentre la gradinata esponeva un bandierone giallo azzurro. Dalla curva Pisana il coro “Ale Ale ale il Pisa ale”.

Il popolo nerazzurro ci mette impegno nel sostenere il team di Pippo Inzaghi, ma è inutile negare, senza offesa, che l’assenza dei gruppi della Nord si è sentita. Ultras carrarini che hanno ricordato prima Samuele, un ultras del Foggia scomparso e poi “Maurizio Alberti” unendosi in un unico coro con i tifosi nerazzurri presenti. E gli applausi sono arrivati anche da Tribuna e Gradinata.

Purtroppo, quando la gara, malgrado tutto, pareva incanalarsi verso un pari, ecco la doccia fredda per i supporters nerazzurri al minuto 88 con Bouah che segna il gol del successo carrarino, gelando i supporters di fede nerazzurra. L’amarezza è tanta per una sconfitta inaspettata, ma bisogna reagire. Con il Cosenza sabato è l’occasione per riprendere il cammino intrapreso fino ad ora. FORZA PISA LOTTA DA ULTRAS.

