Antonio Caracciolo: “Tanta rabbia per il gol subito. Dobbiamo reagire!!”

Written by admin• 7:33 pm• Pisa SC

CARRARA – Al termine della gara disputatasi allo stadio dei Marmi, dove i nerazzurri sono usciti sconfitti per 1 a 0 ad opera della Carrarese, parla il capitano del Pisa Antonio Caracciolo che da la propria chiave di lettura sulla sconfitta.

di Maurizio Ficeli

“È stata una gara nella quale avevamo meno alternative, alla luce delle assenze che avevamo, poi dopo l’espulsione la gara è cambiata. Il gol subito a due minuti dal termine non l’abbiamo rivisto, ma c’era in noi tanta rabbia, specie per l’ingenuità commessa. Poi mi auguro che non sia un caso il fatto di perdere in terreni fatti con il sintetico , così, tanto per sdrammatizzare, vorrà dire che perdiamo solo in quelli e, perlomeno, ci abbiamo già giocato!! Poi bisognerà lavorare sull’ aspetto mentale, soprattutto quando giochiamo certi tipi di gara come quella di oggi .Questa serie B è lunga ed imprevedibile, il Sassuolo non dobbiamo guardarlo. Si oggi sono molto arrabbiato per questa sconfitta, sono tanti anni che gioco la serie B e dico che se non abbiamo la rosa più forte del campionato, bisogna tenere un certo atteggiamento senza mai mollare. Riguardo al sottoscritto forse sarà anche l’ultimo anno che posso giocare almeno ad alti livelli, ma dico che tutti dobbiamo avere quella determinazione al fine di raggiungere quelli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Last modified: Novembre 24, 2024