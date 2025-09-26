Written by Settembre 26, 2025 12:36 pm Sport, Pisa

Tutti gli incontri di questo fine settimana per le squadre pisane di LND

PISA – Tra sabato 27 e domenica 28 settembre avranno luogo le partite che coinvolgeranno i team pisani militanti nelle varie categorie appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

di Leonardo Miraglia

Questo il dettaglio:

Serie D girone D

V giornata, domenica 28 settembre dalle 15

  • Tuttocuoio 1957 vs Imolese Calcio 1919

Eccellenza girone A

III giornata, domenica 28 settembre dalle 15

  • Montespertoli vs Fratres Perignano 2019
  • San Giuliano vs Real Cerretese
  • Riposa Cenaia 1969

Promozione girone A

III giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Cubino vs Urbino Taccola

Promozione girone B

III giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Atletico Piombino vs San Miniato Calcio
  • Cuoipelli vs Colli Marittimi
  • Ginestra Fiorentina vs Mobilieri Ponsacco

Prima Categoria girone A

II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Migliarino Vecchiano vs Torrelaghese 2015
  • Montecarlo vs Calci 2016

Prima Categoria girone B

II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Bellaria Cappuccini vs Staffoli
  • Casale Fattoria 2001 vs San Miniato
  • Stella Rossa vs Fornacette Casarosa

Prima Categoria girone D

II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Atletico Etruria vs Rosignano Solvay 1922
  • Audace Isala d’Elba vs Geotermica
  • Capannoli San Bartolomeo vs Acciaiolo Calcio
  • Ponsacco 1920 vs Forcoli Valdera 1921
  • Portuali Sorgenti vs Pecciolese
  • Selvatelle vs Pomarance

Seconda Categoria girone G

II giornata, sabato 27 settembre dalle 15:30

  • Porta a Lucca vs Atletico Cascina

II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Corazzano vs Santa Maria a Monte
  • Crespina Calcio vs Castelfranco di Sotto
  • La Corte vs Aurora Montaione
  • Pontasserchio vs Capanne Calcio 1989
  • Ponte a Cappiano vs Sextum Bientina
  • San Prospero Navacchio vs Tirrenia
  • Sanromanese Valdarno vs Pisa Ovest

Seconda Categoria girone H

II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30

  • Tre e 23 Academy vs Terricciola 1975
  • Porto Azzurro vs Castelnuovo Val di Cecina
  • Riotorto vs Volterrana 2016

