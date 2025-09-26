Tutti gli incontri di questo fine settimana per le squadre pisane di LND

PISA – Tra sabato 27 e domenica 28 settembre avranno luogo le partite che coinvolgeranno i team pisani militanti nelle varie categorie appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
di Leonardo Miraglia
Questo il dettaglio:
Serie D girone D
V giornata, domenica 28 settembre dalle 15
- Tuttocuoio 1957 vs Imolese Calcio 1919
Eccellenza girone A
III giornata, domenica 28 settembre dalle 15
- Montespertoli vs Fratres Perignano 2019
- San Giuliano vs Real Cerretese
- Riposa Cenaia 1969
Promozione girone A
III giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Cubino vs Urbino Taccola
Promozione girone B
III giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Atletico Piombino vs San Miniato Calcio
- Cuoipelli vs Colli Marittimi
- Ginestra Fiorentina vs Mobilieri Ponsacco
Prima Categoria girone A
II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Migliarino Vecchiano vs Torrelaghese 2015
- Montecarlo vs Calci 2016
Prima Categoria girone B
II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Bellaria Cappuccini vs Staffoli
- Casale Fattoria 2001 vs San Miniato
- Stella Rossa vs Fornacette Casarosa
Prima Categoria girone D
II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Atletico Etruria vs Rosignano Solvay 1922
- Audace Isala d’Elba vs Geotermica
- Capannoli San Bartolomeo vs Acciaiolo Calcio
- Ponsacco 1920 vs Forcoli Valdera 1921
- Portuali Sorgenti vs Pecciolese
- Selvatelle vs Pomarance
Seconda Categoria girone G
II giornata, sabato 27 settembre dalle 15:30
- Porta a Lucca vs Atletico Cascina
II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Corazzano vs Santa Maria a Monte
- Crespina Calcio vs Castelfranco di Sotto
- La Corte vs Aurora Montaione
- Pontasserchio vs Capanne Calcio 1989
- Ponte a Cappiano vs Sextum Bientina
- San Prospero Navacchio vs Tirrenia
- Sanromanese Valdarno vs Pisa Ovest
Seconda Categoria girone H
II giornata, domenica 28 settembre dalle 15:30
- Tre e 23 Academy vs Terricciola 1975
- Porto Azzurro vs Castelnuovo Val di Cecina
- Riotorto vs Volterrana 2016