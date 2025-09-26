La Coppa Provinciale di Terza Categoria entra nel vivo

PISA – Tra venerdì 26, sabato 27, e domenica 28 settembre si disputeranno gli incontri per il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Provincia di Pisa per le squadre che fanno parte del campionato di terza categoria.
di Leonardo Miraglia
Venerdì 26 settembre dalle 20:45
- Perignano vs Legoli 1994
Venerdì 26 settembre dalle 21
- Castel del Bosco vs Città di Montopoli
Sabato 27 settembre dalle 15:30
- Angelo Bellani vs Golena d’Arno
- Montefoscoli Calcio vs AMT Lajatico
Domenica 28 settembre con orario da definirsi
- Atletico Le Melorie vs Treggiaia
- Atletico Pisa vs Nuova Popolare CEP
- CEP 2025 vs La Fornace
- Cerretti FC vs Santa Croce Calcio
- La Borra vs Fabbrica Calcio 2024
- Marciana 2.0 vs Via di Corte
- Marinese 1925 vs San Frediano Calcio
- Pappiana vs Filettole Calcio
- Sporting Volterra vs Amatori Saline
- Stella Azzurra vs Monte Serra
- Zambra San Vico vs Scintilla 1945