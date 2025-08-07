Troppo Pisa per il Cagliari: nerazzurri travolgenti (7-1) a Cirò Marina. Venerdì c’è il Napoli

Written by admin• 7:52 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer è la terza semifinalista della Poule Scudetto. I nerazzurri travolgono il Cagliari per 7-1 al termine di una partita dominata e affronteranno venerdì 8 agosto (ore 19 diretta Sky Sport) il Napoli.

di Antonio Tognoli

Tripletta per Edson Hulk sempre più capocannoniere del campionato di serie A. In rete Remedi che ha aperto le marcature al 1′ del secondo tempo dopo che il primo tempo si era bloccato sullo 0-0 e Hulk aveva fallito un penalty dopo l’espulsione di Lucao. Nella seconda frazione netta superiorità del Pisa che va in rete due volte con Hulk, poi Bertacca sigla il gol della sicurezza, Hulk e Ardil arrotondano ulteriormente poi Hodel accorcia, ma l’ultima parola sul match è di Datinha che sigla il 7-1 finale. Gara senza storia, vittoria meritata e schiacciante per i ragazzi di mister Marrucci.

LENERGY PISA – CAGLIARI BS 7-1

Lenergy Pisa: Remedi, Barsotti, Bertacca, Marinai, Armadori, Casapieri, Ardil Navarro, Mogavero, Edson Hulk, Bernardeschi, Percia Montani, Datinha. All: Marrucci

Cagliari BS: Boi, Mori, Mainas, Palmacci, Gemignani, Hodel, Marchetti, Sanfilippo, Bobò, Lucao. All: D’Amico

RETI: 1′ st Remedi (Lenergy Pisa); 8′ st Edson Hulk (Lenergy Pisa); 9′ st Edson Hulk (Lenergy Pisa); 10′ st Bertacca (Lenergy Pisa); 2′ tt Edson Hulk (Lenergy Pisa); 6′ tt Ardil Navarro (Lenergy Pisa); 9′ tt Hodel (Cagliari BS); 11′ tt Datinha (Lenergy Pisa);

ARBITRI: Cardone di Agropoli e Pancrazi di Ragusa

NOTE: Espulso Lucao (C) al 10′ per gioco falloso. Ammoniti: Percia Montano (P)

Last modified: Agosto 7, 2025