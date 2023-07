Tris di fiori d’arancio in casa nerazzurra fra passato e presente

Scritto da admin• 11:26 am• Pisa SC

PISA – Estate, periodo di vacanze, ma anche periodo di fiori d’arancio, riguardanti alcuni giocatori nerazzurri sia attuali che ex. Iniziamo da Mario Gargiulo, centrocampista in prestito al Pisa dal Modena, dove farà ritorno, convolato a nozze il 18 Giugno scorso con Elisabetta Dossi.

di Maurizio Ficeli

Il calciatore di origine ungherese Adam Nagy che si è unito in matrimonio con la signora Chezagnes il 28 dello scorso mese. Matrimonio infine, stavolta per un ex difensore nerazzurro. Si tratta di Amedeo Benedetti, passato in questi giorni dal Pordenone al Benevento, che ha sposato la pisanissima (e tifosa nerazzurra) Martina Pasqualetti. Un amore, il loro, sbocciato quando egli militava proprio nel Pisa e che è giunto a lieta conclusione proprio in questi giorni.

Alle tre coppie di sposi giungano gli auguri sinceri di una vita piena di felicità da parte di tutta la redazione di Pisanews.net.

Last modified: Luglio 3, 2023