Shopping sotto le stelle a Tirrenia: sabato 13 luglio il mercato serale in piazza dei Fiori

TIRRENIA – Sabato 13 luglio a Tirrenia torna lo “Shopping sotto le stelle”, l’iniziativa promossa da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con il mercato ambulante in piazza dei Fiori. Dalle ore 16 fino a mezzanotte, quaranta banchi selezionati animeranno il cuore della località balneare, offrendo ai turisti e ai residenti un’occasione speciale per passeggiare e fare acquisti sotto il cielo estivo.

“Siamo molto soddisfatti di portare a Tirrenia un evento di qualità – afferma Mirco Sbrolli, presidente del sindacato ambulanti Anva Pisa – pensato per offrire un’alternativa di svago a chi sceglie il litorale per trascorrere un pomeriggio o una serata diversa, all’insegna dello shopping. Nei nostri banchi sarà possibile trovare il meglio di vari settori, inclusi prodotti artigianali e articoli selezionati, in spazi espositivi ampi e curati, in linea con l’impegno della nostra associazione per valorizzare sempre di più il commercio ambulante”.

Sbrolli anticipa anche i prossimi appuntamenti: “Torneremo a Tirrenia anche sabato 16 agosto, mentre l’autunno si preannuncia ricco di novità. Per la prima volta, Pisa ospiterà la festa regionale del nostro sindacato, con un grande mercato che riunirà i migliori ambulanti da tutta la Toscana. Proporremo all’amministrazione due sedi possibili per questo evento, che rappresenta un’occasione importante per dare visibilità e prestigio a tutto il settore. Infine, chiuderemo la stagione con due iniziative a Marina di Pisa”.

