Sport, musica e solidarietà: una serata per sognare i Giochi Paralimpici

Written by admin• 8:35 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

SAN GIULIANO TERME – Una serata speciale, all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà, è andata in scena giovedì 4 luglio al Centro Sportivo “Gianni Bui” di San Giuliano Terme. L’evento, organizzato da Sportopolis ETS e ASD San Giuliano Sport con il patrocinio del Comune, aveva un obiettivo preciso: sostenere il sogno dell’atleta paralimpico Amelio Castro Gueso, rifugiato colombiano della squadra internazionale del Comitato Paralimpico Internazionale e dell’UNHCR, che punta a partecipare ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

La serata si è aperta con una performance musicale a tema tango e un’esibizione di canto e danza a cura di Proscaenium Pisa, per poi proseguire con una partita di calcio tra la Nazionale Italiana Cantanti Lirici, capitanata dal controtenore Alessandro Carmignani, e la squadra dei Pisavip, guidata da Mauro Mangini.

Il calcio d’inizio è stato dato dall’assessora allo sport Roberta Paolicchi, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la comunità. Alla cronaca, con grande ironia, Roberto Nusca, mentre Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha allenato entrambe le formazioni, scendendo anche in campo.

Tra i protagonisti anche lo schermidore Giulio Gaetani, in ritiro a Tirrenia con la Nazionale, che ha ricevuto il via libera per partecipare alla partita, mostrando doti calcistiche non comuni. Ottima anche la direzione di gara dell’arbitro Riccardo Ciarafischi (CSI).

Visibilmente emozionato Amelio Castro Gueso:

“Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. Porto con me il ricordo di questa serata e continuerò a inseguire il sogno di una medaglia a Los Angeles”.

A bordo campo, anche tre ospiti d’eccezione: il pianista Sandro Ivo Bartoli, il maestro di scherma Enrico Di Ciolo, e lo stesso Ulivieri.

L’evento nasce da un’idea dell’avvocata Maria Rosaria Colombo, ed è stato salutato da tutti come un successo da ripetere.

Last modified: Luglio 10, 2025