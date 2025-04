Trasporti. Da lunedì 5 maggio la nuova Linea 15

Written by admin• 1:49 pm• Attualità, Pisa

Dringoli: “Un nuovo tracciato a servizio del villaggio dell’Aeronautica che arriva fino a Navicelli e al negozio Ikea lungo l’Aurelia”

PISA – Novità sul fronte del trasporto pubblico a Pisa: parte lunedì 5 maggio la nuova Linea 15 di Autolinee Toscane “Sesta Porta – Kindu – Navicelli”, che collega il terminal Sesta Porta e la stazione di Pisa Centrale con il Centro Commerciale Ikea in zona Navicelli, transitando da via Corridoni, via dell’Aeroporto, via Pardi, via Asmara e arrivando fino a via Caduti di Sarajevo.

“La nuova Linea 15 – spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – viene a colmare una lacuna che da tempo lamentavano i residenti del Villaggio residenziale dell’aeronautica, vicino all’Aeroporto Militare, aderendo quindi ad una richiesta degli abitanti della zona, ma serve anche a dare risposta ad un servizio di trasporto pubblico che era stato richiesto dal negozio dell’Ikea. Quindi, data la vicinanza dell’area all’inizio dell’Aurelia, dove si trovano anche i Navicelli e altri centri commerciali, con la zona dell’Aeroporto Militare, con un’unica linea abbiamo fornito una risposta ad entrambe le richieste. Il nuovo tracciato rientra all’interno del chilometraggio previsto per il nostro Comune, dal momento che abbiamo eliminato il percorso della Linea 11, che duplicava in gran parte quello già coperto dalla Linea 3+ a servizio del quartiere della Fontina a confine con il Comune di San Giuliano Terme, recuperando i chilometri a nostra disposizione a favore della nuova Linea 15, in un’ottica di ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico. Infine, tra le novità, per servire il quartiere di Santa Maria si prevede l’attivazione di una navetta di dimensioni ridotte in grado di percorrere via Roma e via Ghini, a partire dai mesi estivi”.

“A breve inoltre – prosegue l’assessore – sarà messa in funzione la pista ciclabile che conduce da Porta a Mare al negozio dell’Ikea, realizzata in collaborazione tra Ikea, Comune e Navicelli (che ha realizzato il tratto all’interno della Darsena), appena sarà risolta la questione del passaggio della pista dal condominio delle Ville Urbane di Porta a Mare. Sia la pista ciclabile che la nuova Linea 15 fanno parte di azioni mirate che l’Amministrazione Comunale di Pisa porta avanti all’interno della progressiva espansione del sistema di mobilità sostenibile che deve arrivare a coprire l’intero territorio comunale.”

Di seguito sono riassunte le novità di Autolinee Toscane sulle linee di trasporto pubblico del territorio comunale di Pisa che partono tutte da lunedì 5 maggio:

Linea 15: nuova linea “Sesta Porta – Kindu – Navicelli” che collega il terminal Sesta Porta con il Centro Commerciale Ikea in zona Navicelli, transitando da via Corridoni, via dell’Aeroporto, via Pardi, via Asmara e arrivando fino a via Caduti di Sarajevo. La frequenza della linea per la maggior parte della giornata prevede una corsa ogni 20 minuti.

Linea 11: linea “Lungarno Pacinotti – Park Paparelli – La Fontina”, il cui transito da via San Lorenzo – piazza dei Cavalieri – via Corsica – piazza Cavallotti – via Santa Maria è stato da tempo soppresso a causa della pedonalizzazione dell’area, viene definitivamente disattivata.

Linea 3+: da lunedì 5 maggio, per sopperire alla soppressione della linea 11, la linea 3+ “S. Giusto – Stazione – Pratale”, limitatamente ai giorni feriali e a eccezione del mese di agosto, viene variata nella tratta compresa tra via Volpi e Park Paparelli come di seguito descritto: le corse seguono alternativamente il percorso classico, ossia via Volpi – via Moruzzi – via di Pratale – park Paparelli, ed il nuovo istradamento via Volpi – via di Pratale – via Gandhi – via Carducci (La Fontina) per poi tornare indietro fino a park Paparelli. In pratica una corsa effettua il primo percorso e la corsa successiva effettua il secondo. (Nei giorni festivi e per tutto il mese di agosto, il servizio della Linea 3+ resta inalterato).

Last modified: Aprile 30, 2025