Trasparenza e spesa Pubblica: il caso PISAMO sotto indagine. Intervento de La Città delle Persone

Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce in merito alle spese per le trasferte dell’amministratore unico di PISAMO Andrea Bottone e sugli incarichi di consulenza affidati da PISAMO.

“Recentemente sono emersi dati su internet riguardanti le spese per le trasferte dell’amministratore unico di PISAMO, Andrea Bottone. Pur considerando valide solo informazioni provenienti da fonti certificate, la cifra riportata di quasi 60 mila euro per il biennio è stata ritenuta significativa e merita chiarezza. Non si intende fare propaganda populista; se le missioni sono necessarie, è giusto che siano sostenute. Tuttavia, come osservatori e consiglieri comunali, si ritiene essenziale capire l’effettivo beneficio di tale investimento di denaro pubblico per i cittadini pisani. Non sembra che ci siano stati progressi nei servizi gestiti da PISAMO che giustifichino missioni così costose. Per questo motivo, abbiamo ritenuto cruciale chiedere una rendicontazione precisa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di PISAMO, Simone Conti. Nella nostra richiesta ufficiale, abbiamo specificato l’interesse per dettagli riguardanti il numero e la durata dei viaggi, le spese sostenute e i relativi motivi, nonché la presenza di eventuali accompagnatori con spese a carico. Inoltre, abbiamo appreso che PISAMO ha affidato ulteriori incarichi di consulenza per oltre 30 mila euro, e su questo chiederemo chiarimenti nelle commissioni competenti, in particolare riguardo alle finalità di tali operazioni. Riteniamo che queste siano questioni fondamentali di trasparenza, considerando che si tratta di risorse pubbliche e che PISAMO rappresenta un servizio di grande interesse per i cittadini.“, concludono i Consiglieri.

