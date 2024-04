Trasparenza e efficienza nell’Ospedale Nuovo Santa Chiara: analisi dei costi e gestione responsabile: l’intervento di Diego Petrucci

Scritto da admin• 2:21 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FDI).

“Il costo e l’avanzamento dei lavori per la costruzione dell’ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello, insieme al trasferimento correlato, rappresentano una cifra significativa su cui manca chiarezza. È necessaria un’indagine approfondita per garantire ai cittadini il diritto di conoscere l’utilizzo dei propri fondi. Nonostante gli investimenti consistenti, compresi i recenti 15 milioni di euro stanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, la costruzione dell’intero complesso procede lentamente e si registrano inefficienze significative. Alcuni servizi continuano ad essere erogati in strutture provvisorie che sembrano diventare permanenti. Inoltre, prosegue il comunicato “la gestione ospedaliera sembra essere in una situazione di incertezza sull’organizzazione dell’ospedale, con servizi che oscillano tra il vecchio e il nuovo Santa Chiara, comportando costi elevati. Da oltre 20 anni si discute di questo nuovo polo sanitario, destinato a diventare uno dei più grandi della Toscana e del Centro Italia. Sebbene le risorse per la sua realizzazione siano state messe a disposizione, è essenziale condurre un’analisi seria dei costi per evitare che la struttura presenti problemi strutturali. Non è accettabile che la direzione dell’AOUP, rappresentata dalla dottoressa Briani, manifesti preoccupazione per la mancanza di risorse per il personale e i servizi nel bilancio 2024. È necessario un esame critico della gestione delle risorse, considerando che ci sono 120 primari per 1100 posti letto: sono tutti necessari? Inoltre, sembra non sia stato sviluppato un piano per utilizzare al meglio le risorse governative per ridurre le liste di attesa. Prima di chiedere ulteriori finanziamenti, bisognerebbe imparare a gestire correttamente quelli già disponibili“, conclude così il Consigliere Regionale Petrucci.

Aprile 2, 2024