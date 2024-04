Rinascimento arboreo a Pisa: 348 nuovi alberi lungo il litorale

Scritto da admin• 3:05 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA- Il Comune di Pisa ha completato un ampio intervento di rinnovo arboreo lungo il Litorale, con la messa a dimora di 348 nuovi alberi, principalmente a Marina di Pisa.

Il sindaco Michele Conti ha spiegato che l’attenzione è stata concentrata su Marina di Pisa per risolvere la mancanza di alberi lungo le strade e nelle piazze principali. Questo investimento mira a decorare le strade e le piazze in vista della stagione estiva e a ripristinare l’ombreggiatura in futuro.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di incrementare il patrimonio arboreo, sostituendo gli alberi giunti a fine vita con nuove piante capaci di migliorare la qualità dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, sono stati piantati circa 1.100 nuovi alberi in varie zone della città, tra cui il Bosco dei Nuovi Nati a Sant’Ermete e interventi di rinnovo arboreo a Marina di Pisa e Tirrenia.

Nel dettaglio, sul Litorale sono stati piantati 284 Tamerici, 34 Lecci e 30 Falsi Pepe, insieme ad altre piantumazioni in diverse aree della città. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio che include la messa a dimora di alberi in varie zone, come il Parco Europa, piazza Dante e viale delle Cascine.

