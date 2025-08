Trapani (PD) sulla chiusura della SdS Pisana: “Un disimpegno sistematico, che ha messo in crisi il consorzio e chi ogni giorno garantiva servizi essenziali alle persone”

Written by admin• 9:04 pm• Pisa, Politica

PISA – “Oggi si chiude la Società della Salute Pisana. Non per scelta condivisa, ma per l’uscita unilaterale del Comune di Pisa e per l’atteggiamento che ha avuto quest’ultimo nei mesi”, afferma Matteo Trapani Capogruppo PD in Consiglio Comunale – Pisa

“Un’uscita senza studio, senza confronto, senza rispetto per anni di lavoro comune. Non un atto di riforma, ma di rinuncia. Non una visione, ma una resa alla logica del conflitto anziché della costruzione. Non una pianificazione dei servizi ma un impoverimento. La verità è che questa chiusura è stata causata anche dai contributi non versati dal Comune di Pisa e da mesi di mancata partecipazione. Un disimpegno sistematico, che ha messo in crisi il consorzio e chi ogni giorno garantiva servizi essenziali alle persone. È un epilogo che pesa: su chi ci ha lavorato, su chi ci ha creduto, e soprattutto sulle cittadine e sui cittadini pisani, che ora rischiano di pagare il prezzo più alto. La politica dovrebbe avere il coraggio di esserci, anche nelle difficoltà. E invece Pisa oggi nemmeno ha partecipato al voto e dopo anni di boicottaggio e silenzi, ha scelto di voltarsi dall’altra parte non venendo nemmeno in Consiglio Comunale a discuterne. L’isolamento è ormai totale. Ora non abbiamo più la struttura che gestiva i vari servizi in ambito socio assistenziale e Pisa non si è nemmeno organizzata in tal senso pagando una promessa elettorale con i diritti e i soldi dei cittadini“, conclude Trapani.

