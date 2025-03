Tradizione e celebrazione: Pisa accoglie il 2026 con la Cerimonia del Raggio di Sole

Written by admin• 6:37 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Una Cattedrale affollata di pisani e turisti ha dato il benvenuto al 2026 con un lungo applauso in puro stile pisano. Come da tradizione, a mezzogiorno preciso il raggio di sole ha illuminato la mensolina a forma di uovo, situata sul pilastro accanto al famoso pergamo di Giovanni Pisano. Successivamente, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha letto la formula di rito: “A maggior gloria di Dio, e invocando l’intercessione della Beata Vergine Maria e di San Ranieri, nostro Patrono, salutiamo l’anno 2026“.

Con questo gesto, la città ha dato inizio al nuovo anno, con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo, una tradizione che risale al Medioevo. Il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione della Vergine Maria, segna infatti l’inizio del nuovo anno per Pisa. La cerimonia è stata preceduta da un corteo storico della Rappresentanza pisana che ha attraversato le vie della città, da piazza XX Settembre fino a piazza del Duomo.

«La Cattedrale affollata di persone per assistere alla cerimonia del raggio di sole è un segnale di grande attenzione alla storia e alle tradizioni della città – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -. Questo momento è unico e speciale per Pisa, un evento che dà il via anche alla stagione turistica. Speriamo che questa unicità possa rafforzare lo spirito di appartenenza tra i pisani e attrarre turisti italiani e stranieri, desiderosi di conoscere meglio la nostra storia. In questi anni abbiamo lavorato molto per valorizzare il nostro speciale ‘calendario alfeo’ e ora iniziamo a vedere i frutti di questo impegno. Anche oggi, la piazza del Duomo e la Cattedrale erano piene di pisani e turisti».

«Siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo e della partecipazione registrata durante gli eventi del fine settimana e della cerimonia odierna – ha aggiunto l’assessore alle tradizioni e all’identità di Pisa, Filippo Bedini -. Abbiamo visto tantissimi pisani in Cattedrale per la cerimonia del raggio di sole. Come Amministrazione, stiamo lavorando per recuperare e rinvigorire le tradizioni del passato, affinché si continui a celebrare questo momento di devozione alla Madonna, che è un simbolo per la città. Quest’anno il corteo storico è stato il più numeroso di sempre, un segno di come l’Annunciazione stia diventando sempre più centrale. Abbiamo anche riproposto l’Infiorata dell’Annunciazione nella chiesa della Spina, per legare ancora di più la festa civile con quella religiosa. Sono particolarmente felice della partecipazione delle scuole, poiché è fondamentale trasmettere questa tradizione alle future generazioni, affinché i pisani possano sentire questa celebrazione come parte integrante della loro identità».

Last modified: Marzo 25, 2025