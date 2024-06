Toscana leader nella crescita della spesa in beni durevoli nel 2023: Pisa seconda provincia con 661 milioni di euro

Scritto da admin• 6:05 pm• Pisa, Attualità

PISA – Nel 2023, la Toscana ha speso 5,619 miliardi di euro in beni durevoli, posizionandosi al 6° posto tra le regioni italiane. La crescita dell’11% rispetto all’anno precedente è la più alta in Italia, superando la media nazionale dell’8,9%, secondo l’Osservatorio Findomestic. A livello provinciale, Firenze ha registrato l’incremento maggiore (+13%), seguita da Pisa, Lucca, Pistoia e Prato, tutte con crescite pari o superiori all’11%.

I settori legati alla mobilità sono stati i più dinamici: la spesa per auto nuove è cresciuta del 25,5% (1,631 miliardi di euro) e per auto usate del 20% (1,368 miliardi di euro). Anche i motoveicoli (+23,3%), gli elettrodomestici (+4,5%) e i mobili (+1,4%) hanno mostrato incrementi superiori alla media nazionale. In calo invece la spesa per telefonia (-2,9%), information technology (-4,7%) e elettronica di consumo (-28,6%).

La spesa media per famiglia in Toscana è seconda solo a quella del Trentino-Alto Adige, con Pisa al primo posto regionale e quinta a livello nazionale con 3.491 euro. La Toscana guida anche la crescita della spesa media per nucleo familiare con +11,2%.

La provincia di Pisa è la seconda in Toscana per spesa in beni durevoli nel 2023, con un totale di 661 milioni di euro e una crescita dell’11,4%, seconda solo a Firenze. La spesa media per nucleo familiare è di 3.491 euro, con un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente.

Il settore della mobilità ha registrato un forte aumento, con 157 milioni spesi per auto usate (+19,8%) e 222 milioni per auto nuove (+24,1%). Le due ruote hanno visto una crescita del 17,5%, con un mercato di 24 milioni. Per i beni per la casa, il settore dei mobili è il più grande con 136 milioni, seguito dagli elettrodomestici con 47 milioni (+4%) e dalla telefonia con 41 milioni (-2,5%). L’elettronica di consumo è scesa del 28,7% a 15 milioni, mentre l’information technology ha registrato un calo del 4,1% a 19 milioni di euro.

Last modified: Giugno 30, 2024