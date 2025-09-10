Torre di Pisa illuminata di fucsia per la Giornata mondiale della sepsi

Written by admin• 11:39 am• Pisa, Attualità, Attualità, Bientina, Calci, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Alla Certosa di Calci il 13 settembre incontro aperto alla popolazione e seminario di esperti il pomeriggio

CALCI – Il 13 settembre, in occasione del World Sepsis Day, il Gruppo tecnico regionale per la lotta alla sepsi con l’Ars-Agenzia regionale di sanità della Toscana, il Grc-Centro per la gestione rischio clinico e sicurezza paziente e il Formas organizzano la Giornata mondiale della sepsi nella Certosa di Calci.

L’evento, in collaborazione con il Comune di Calci e l’Università di Pisa, prevede nel corso della mattinata (dalle 10) dei tavoli tematici aperti alla popolazione e, nel pomeriggio, un seminario con esperti.

La sepsi è una grave sindrome causata dalla risposta non regolata dell’organismo a un’infezione. Nonostante sia molto frequente – si calcola che ogni anno nel mondo circa 50 milioni di persone sviluppino la sepsi, e di questi almeno 11 milioni muoiano (una morte ogni 2.8 secondi) – ha caratteristiche difficili da schematizzare per cui è sempre ancora poco nota alla cittadinanza. Eppure miete più vittime di ictus e infarto sommati insieme.

E’ quindi un’emergenza mondiale contro la quale serve un’alleanza a tutti i livelli. Ecco perché ogni iniziativa che miri a informare la popolazione sulla sepsi, su come prevenirla e su quali campanelli d’allarme notare, è utile a diminuirne la mortalità. La tempestività della diagnosi e del trattamento sono infatti i cardini del successo nella cura.

In Toscana la sepsi colpisce prevalentemente la popolazione anziana: il 53% ha più di 80 anni e il 75% presenta una compresenza di altre patologie come coronaropatie, scompenso cardiaco o diabete. Tuttavia, nel 13% dei casi la sepsi colpisce soggetti sani.

Sabato 13, per celebrare la Giornata mondiale della lotta alla sepsi, il Gruppo tecnico regionale si impegna a diffondere questa consapevolezza nella cittadinanza con un evento pubblico che prevede l’allestimento, nell’emiciclo antistante la Certosa, di tre tavoli tematici: il primo dedicato ai giovanissimi con microscopio, igiene delle mani e piccoli oggetti ricordo a tema microbiologico; il secondo con interviste agli specialisti sulla sepsi (cos’è, chi colpisce e come si previene) e il terzo sulla prevenzione con prove pratiche per tutti su uno strumento di training e valutazione per il corretto lavaggio delle mani. Il pubblico è invitato a porre domande ai relatori sui temi trattati.

Nel pomeriggio alle 14 seminario con esperti nella sala conferenze del Museo di storia naturale, dal titolo: “Le storie nella sepsi” che si inaugura con la lettura magistrale del paleopatologo Gino Fornaciari sulla sepsi nella storia. Per questa parte è necessario iscriversi: programma e link per la registrazione sono reperibili sul sito di ARS Toscana, https://www.ars.toscana.it/. Responsabili scientifici Francesco Forfori, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione interdipartimentale dell’Aoup e Simona Barnini, direttrice della Sezione dipartimentale di Microbiologia batteriologica dell’Aoup.

Per l’occasione la Torre di Pisa sarà illuminata di fucsia, il colore della Global Sepsis Alliance, nella serata di venerdì 12 settembre grazie alla collaborazione dell’Università di Pisa con l’Opera della Primaziale.

