Torna “Utopia del Buongusto” 2025. “Solo l’ironia salverà il mondo”. Il programma completo con 40 serate da non perdere

Anche quest’anno “Solo l’ironia salverà il mondo”. È lo slogan che accompagna il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che con l’estate torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre.Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima , Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano.

Tre cifre: 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Un pieno di appuntamenti con tanti graditi ospiti, tra nuove e vecchie conoscenze.

IL PRIMO APPUNTAMENTO

Il via sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 alle 21,30 al Parco La Castellina, a Santo Pietro Belvedere, Capannoli (Pisa), dove Guascone Teatro presenta ‘L’aiuto becchino’. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Giacomo De Bastiani. Con Andrea Kaemmerle, che cura anche la regia, Fabrizio Liberati e Marco Fiorentini. Torna il cimitero più buffo del mondo, al suo undicesimo anno di vita, che ha fatto la storia nel teatro urbano, da sempre grande amore di Guascone Teatro, ovvero quelle situazioni in cui un luogo della città si fa palcoscenico. Il teatro urbano è quella cosa che si può fare anche in teatro.

Cena in luogo alle 20.00 a cura del “Ristorante Club la Cambusa di Capannoli” ad Euro 20,00. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una delle viste più incredibili della Valdera e capirete da dove viene il nome Belvedere.

La presentazione dell’edizione 2025 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle

“Ancora un po’ di passi ben spesi per questo viaggio alla scoperta di Utopia, un sentiero iniziato ben 28 anni fa e che se avessi la presunzione di potermi guardare indietro, mi verrebbe voglia di gridare alla leggenda. L’Utopia nel mondo si è fatta sempre più debole e vintage. Il famelico istinto di vittorie e potere si è fatto beffa di buone intenzioni e gentilezza. Quale sia lo spazio dei grandi sogni nel futuro è quasi bene non sapere; non è ben frequentato questo simpatico pianeta che a me piace ancora immaginare sferico, ma che se proprio lo volete immaginare piatto, almeno che sia tondo come una buona pizza! Ci rimane il tempo presente, quello prezioso come un regalo”.

“Quello fatto di giornate ben riuscite e di sguardi sorprendenti. Qui, su carta antica, trovate una buona selezione di consigli e suggerimenti per vivere a pieni polmoni l’aria di umanità e bellezza che questo festival teatralgastronomico coltiva dai suoi inizi. Un commosso e beffardo omaggio ad artisti e territori che si mantengono originali e veraci, indomabili ed indomiti pronti ad incitare all’allegria rivoluzionaria che si nasconde in ogni modo dello stare insieme. Musicisti, attori, scrittori, ballerini, cantori, poeti ed incantatori d’ansie che dedicano centinaia d’ore a studiare ed inventar cose”.

“Utopia del Buongusto 2025 è piena di splendide conferme e novità assolute, sospendete la pigrizia per 10 minuti ed eleggete queste poche pagine a lasciapassare per la felicità delle prossime serate. Aie, sagrati, castelli, fattorie, frantoi, parchi e giardini storici, antichi borghi e viuzze sono già li ad aspettarvi assieme a tanto teatro fatto a regola d’arte da ottimi professionisti. Il motto del festival è sempre il solito “si puo’ solo soffrire o godere, godicchiare non è serio. E come sempre: portatevi un golfino”.

Non mancherà la magia del “racconto di mezzanotte”. Come da tradizione, alla fine di ogni serata ci sarà un piccolo racconto di mezzanotte o altre piccole sorprese speciali riservate agli spettatori. Per i pochi nottambuli impavidi, ecco cinque, dieci minuti per lasciarci con una favola, un pensiero, con un bacio. Attori giovani o esperti, spettatori e cuochi si lanceranno in questa piccola carezza della buonanotte.

Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano: il sapere gustoso di una famiglia che da generazioni produce piaceri con grande intensità.

Utopia per Emergency. A volte l’amore va dichiarato. Da molti anni seguo il lavoro iniziato da Gino Strada: i suoi libri e le sue battaglie mi hanno sempre fatto star bene e spostano di non poco la stima verso il genere umano. Adesso è il nostro tempo di fare un passo in più e di ringraziare Emergency per quanto fa e per la trasparenza del suo agire. Quest’anno NON faremo le magliette del Festival, ma abbiamo deciso di acquistare per tutto lo staff le maglie Utopia di Emergency, inoltre per ogni spettatore che nel periodo del festival si presenterà con una maglietta Utopia acquistata direttamente dai canali di vendita di Emergency, Guascone Teatro regalerà un biglietto d’ingresso a uno spettacolo. Un piccolo gesto, una dichiarazione d’amore.

Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di: Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano

Istruzioni per un buon uso di Utopia – Le cene (facoltative) iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30 (Euro 8,00 – Escluso eventi speciali). Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Il sapere gustoso di una famiglia che da generazioni produce piaceri con grande intensità.

Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. É possibile prenotare anche per SMS o su Whatsapp indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354 – www.guasconeteatro.it.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi.

Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro. Direzione artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a Glenda Genduso, Federica Fiorentini, Florinda Vitolo e tutti i volontari che rendano possibile il festival.

